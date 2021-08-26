　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今增2例本土！　台北、新北各1例

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。指揮官陳時中表示，今天2例本土，雙北各1例，1名是居家隔離間有症狀採檢陽性，另1位是隔離期滿採檢陽性。

▲▼0826新增個案。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0826新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者（案16006）， 8月19日由衛生單位安排採檢（核酸檢驗結果為陰性）並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值14.9）。

案16056為本國籍20多歲女性，因曾接觸確診者（案15969），8月16日由衛生單位安排採檢（核酸檢驗結果為陰性）並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，並於隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，於今日確診（Ct值24）。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間相關接觸者均有適當防護，故皆無匡列接觸者。

另外，今日新增2例死亡個案中，案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。

案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月24日累計公布1萬4739位確診個案中，已有1萬3644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心統計，截至目前國內累計257萬3538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含255萬6336例排除)，其中1萬5947例確診，分別為1385例境外移入，1萬4509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計832例COVID-19死亡病例，其中824例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲▼0826新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲台灣新冠肺炎本土疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
 

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
五倍券亮相！「這縣市」再發8000元　全台加碼一次看
快訊／新北加倍券來了！　侯友宜加碼「最高換1萬」
農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒
LIVE／新北今增1例　侯友宜最新說明
首例「打2劑大陸疫苗」突破性感染　50多歲台男確診
快訊／害死154隻貓！　主嫌竟是「前海巡隊員」
快訊／陸之駿打高端猝死解剖　死因出爐
不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有
高端接種後4死「分屬3批號」　是否緩打？陳時中回應
195萬BNT將來台！瓶身寫簡體字　陳時中：復必泰本身就是簡
校園內就能接種！　BNT優先開放學生施打　
台灣攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原
疫情趨緩「中秋開放戶外烤肉？」　陳時中回應了
高端不良事件「累積4死」！　最新通報有18件

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

3天爆4死！民團喊「高雄人拒打高端」　陳其邁說話了

兒童沒疫苗怎麼辦？　營養師曝「10大防疫撇步」　

農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒

首例「打2劑大陸疫苗」突破性感染！　50多歲台男確診

作家陸之駿打高端猝死　解剖死因出爐：主動脈剝離合併心包填塞

「高鐵宜蘭站」選址原因曝光！　交長嘆：不要像南鐵付出十年代價

不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有

陳時中：BNT到貨後從高年級往下開　須取得「家長同意書」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

3天爆4死！民團喊「高雄人拒打高端」　陳其邁說話了

兒童沒疫苗怎麼辦？　營養師曝「10大防疫撇步」　

農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒

首例「打2劑大陸疫苗」突破性感染！　50多歲台男確診

作家陸之駿打高端猝死　解剖死因出爐：主動脈剝離合併心包填塞

「高鐵宜蘭站」選址原因曝光！　交長嘆：不要像南鐵付出十年代價

不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有

陳時中：BNT到貨後從高年級往下開　須取得「家長同意書」

網路購物夯卻增詐騙風險　中市警提妙招免受騙花冤枉錢

醉騎機車與自小客對撞！37歲男酒測破表　頭部重創送醫不治

振興券「台塑捐10億相挺！」　數位券加碼好食券翻倍達400萬份

算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

本周我最毛／阿爸2天後要考試！　題庫「部分被消失」兇手卻裝可憐

命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

高雄建設多翻轉產業　龍頭建商興富發加大投資力道

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

快訊／高雄8行政區「明8點起停水23小時」！

打高端後被狠甩！她爆淚哭訴「八年感情抵不過疫苗」

台灣學生7：30到校「也沒有比國外優秀」！這2事超浪費時間

「把家搬到營地睡！」鄉民：露營在紅什麼？

更多熱門

相關新聞

快訊／今日新增2例本土、6例境外　另有2死

快訊／今日新增2例本土、6例境外　另有2死

經過1天本土加零，今天仍然有確診個案。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例病例，其中2例本土、6例境外，另有2死亡。

BNT貼「復必泰」標籤！　焦糖發1571字教戰文

BNT貼「復必泰」標籤！　焦糖發1571字教戰文

熟女微解封狂練肌力　竟罹橫紋肌溶解症

熟女微解封狂練肌力　竟罹橫紋肌溶解症

打高端第4天！接種網友「曝光身體狀況」

打高端第4天！接種網友「曝光身體狀況」

執著+0意義不大！　律師曝「台灣最新難關」

執著+0意義不大！　律師曝「台灣最新難關」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面