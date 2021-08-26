算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

▲王馨怡直呼台灣人還要辛苦3年。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情趨緩，昨（25）日本土加零，今天新增2例，但都是隔離者確診。資深鳥卦師王馨怡去年底曾卜卦算2021年疫情，當時卜到一支「復卦」，代表「陰氣已達到極盛，而陽氣衰」，沒想到本土疫情真的失守。如今終於見到「+0」，她則是再度卜卦，直呼台灣人恐怕還要辛苦三年。

王馨怡26日用易經龜卦算2022年新冠疫情，想看看接下來會怎樣，卜出的是「豐卦」，解說道「豐卦有大及多的意義，在豐盛之時，憂患常在於昏暗不明，這是因為人們往往在安居樂業中忘記危難的艱辛，在治世中忘記亂世的教訓」，指出卦象隱含著憂患，「唯有持守中道才能常保豐大，防得意忘形，太鬆懈。」

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▲王馨怡用易經龜卦卜到豐卦。（圖／王馨怡提供）

「太鬆懈傲慢會有煩惱，可以用人的關係比喻，互相資助，以成就各自的功用。」王馨怡也頗憂心，因為在卦象中還看到「『蔀』是障蔽，是指張大障蔽遮蓋光明」，點名高層如果有看到問題，一定要馬上處理，不宜躁動、輕舉妄動或猜疑。最後她也直嘆，台灣人恐怕還要再辛苦三年。

本站今日一早也有報導《本土+0下波挑戰在秋冬！專家籲做「這準備」避免重演5月慘況》，雖然本土疫情守住了，但防疫指揮官陳時中認為，仍須嚴守邊界觀察，2週後決定9月7日是否降級。另外，有專家則提醒，台灣會在秋冬面臨下波挑戰，如果再出現大規模流行，必須事先規畫專責醫院的分工及資源調度，才能避免5月本土疫情爆發時措手不及的慘況。