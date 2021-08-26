接種2劑疫情仍大爆發！醫曝「關鍵原因」　網嘆：藥廠是最終獲利者

▲許多國家開始接種第三劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

Delta變種病毒難防，兩劑疫苗施打普及率最高的以色列，近來也受變種病毒肆虐，確診數連日飆升，開始接種第三劑疫苗。對此，重症醫師蘇一峰指出，「研究發現抗體濃度下降太快可能是關鍵」，也讓網友感嘆，「藥廠才是最終獲利者啊！」

蘇一峰今（26）日在臉書發文指出，新冠疫情在以色列再度爆發，研究找來2653名施打過兩劑疫苗者，以及4631名染疫後痊癒者，每月定期抽血檢驗抗體。追蹤六個月後發現，完整施打兩劑疫苗者體內的抗體，每個月以40%的速度在減少，相較之下，COVID-19感染痊癒者的體內抗體，每個月只以4%的速度下降。

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蘇一峰直言，這樣的重大發現讓以色列科學家認為，目前以色列疫情之所以再度爆發，「打完疫苗後體內的抗體濃度下降太快可能是重要的關鍵！！」他也補充，據英國牛津研究發現，現階段BNT疫苗保護力較強，不過下降效果較AZ疫苗來得更快。

▲BNT疫苗保護力強，但效果下降快於AZ。（圖／路透）

貼文一出，許多網友直呼，「每個月40%的速度在減少，是非常恐怖的」、「打三劑基本量，疫苗繼續加買」、「這時候要說開放混打是有需要的」、「所以還是得靠群體免疫」，也有人感嘆，「藥廠才是最終獲利者啊！」