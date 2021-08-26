LIVE／五倍券來了！全民免費領5000　行政院召開記者會說明

記者陳家祥／台北報導

國內在5月時進入全國三級警戒，減少外出、嚴禁內用語戶外飲食的狀況下，重創國內經濟。而隨著疫情趨緩，行政院預計10月推出五倍券振興方案，提振受到重創的內需市場。行政院長蘇貞昌將在26日的行政院會中，聽取國發會報告，屆時有望拍板定案。會後政院也將召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

會後記者會預計由政委間發言人羅秉成主持，出席官員有政委兼國發會主委龔明鑫、政委唐鳳、主計總處主計長朱澤民、經濟部次長陳正祺。

根據政院規劃，今年的五倍券一共有10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而經過民進黨內立委的「力爭」，加上台灣整體經濟發展表現佳，行政院在日前宣布五倍券全民免花1000元，都可免費領取，大大減少民眾負擔外，也讓振興方案更有感。

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