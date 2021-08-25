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辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞：風險太大

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲辣妹穿比基尼取餐 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

自新冠疫情爆發後，外送服務就變得相當頻繁，而外送員接觸的客人也相對變多，不免會遇到一些驚喜的狀況，一名外送員分享一張照片，畫面中前來取餐的正妹，穿著火辣的白色比基尼，豐滿的上圍比基尼根本包不住，渾圓胸型展露無遺，搭配牛仔熱褲，讓人視線焦慮，害羞得不敢直視，貼文一出引起熱議。

一名男網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，貼出一張照片直呼「外送風險大」，只見外送員將機車停在一戶家門口，前來取餐的長髮辣妹竟只穿著白色比基尼，傲人的雙峰完全包不住，從兩側溢出，渾圓美胸讓人超害羞，超短牛仔熱褲，露出纖細的小蠻腰以及美腿，讓原PO不知道眼睛該擺哪。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲網友們看到照片暴動了。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

照片曝光後，引起網友討論，「別人的顧客總是不會讓人失望」、「這家在哪，你不送我幫你送」、「合理懷疑，這是外送員招募廣告吧」、「我喜歡這種風險」、「真香」、「你們退下，風險我承擔」、「今晚我想來點，泰式奶茶去冰全糖」。

還有外送員分享自身經驗，「我遇過裹著浴巾出來取餐的，還給100元小費，養生美容店叫的」、「低胸蕾絲睡衣、小可愛+真理褲、洗完澡後只套襯衫露出白皙大腿，這是我遇過的幾個福利」。不過，有網友指出「看起來不是台灣？」仔細一看，外送員的外送袋上，側邊寫的是泰文，照片拍攝地點似乎是在泰國，有網友感嘆「好事只會發生在國外」。

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