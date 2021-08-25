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「政府應停打高端」　趙少康批陳時中：死因沒確定就開始帶風向

▲▼趙少康呼籲暫停施打高端疫苗。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康呼籲暫停施打高端疫苗。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

施打高端疫苗後猝逝的案例達四例，引起各界熱議。資深媒體人趙少康25日於臉書列出高危險族群多與試驗不足兩大理由，呼籲停打高端疫苗。

趙少康表示，高端疫苗開打第一天就有兩人疑似因此猝死，今天桃園又出現一名打了高端以後過世的案例，實在令人痛心遺憾。他批評，確實死因法醫還在相驗，衛福部長陳時中卻馬上在記者會上說初步懷疑心肌梗塞「沒確定死因就開始帶風向」。

趙少康呼籲，要求政府立即停止高端疫苗接種作業，原因有兩個，其一為台灣有高血壓問題的人有508萬人，相當於4分之1的人有高血壓，「這些人是不是都不能打疫苗」還是「這些人打疫苗會有高風險」，他認為政府應該要講清楚。

趙少康強調，其二為對比的AZ、莫德納都做過上萬人的三期臨床試驗，更是獲得國際認證的疫苗，全球已經有好幾億人接種，有哪些後遺症跟副作用大家都很清楚。他表示，相較之下台灣卻把全民作為高端的最大實驗場，連二期試驗都沒有完全解盲，也沒做三期試驗，所以只有約四千多人的實驗數據「根本不知道打了高端會出現什麼副作用」，當然要比其他疫苗更小心，有任何不對勁就應該暫停或全數停止。

趙少康建議，面對高端的態度本來就應該比其他疫苗更嚴格，因為很多國外做過的試驗我們都沒有做，有狀況就該立即暫停施打，釐清是不是有高血壓或其他慢性病的人就不適合接種，避免悲劇一再發生，不能總是要等出了人命才開始評估。

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