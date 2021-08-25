駐泰代表處1名清潔人員確診　閉館2天進行消毒

▲曼谷。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

駐泰代表處25日公告，一名外包清潔人員25日感染新冠肺炎確診，26日及27日將關閉駐處進行消毒作業，暫不對外開放。

駐泰代表處指出，因應泰國曼谷嚴峻疫情，調整領務櫃枱對外開放時間，8月30日起至9月10日本處維持每周一、三、五上午9時至11時30分「收件」及「領件」服務；取消每周二、四上午9時至11時30分「領件」服務。

駐泰代表處提醒，調整婚配輔導及婚姻面談時間，將個別通知當事人；各項領務作業時間將視新冠肺炎疫情變化，另行公告。