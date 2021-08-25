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台南官方認證毛小孩友善空間　黃偉哲為周媽咖啡店掛牌

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市致力推動各項友善動物措施，繼今年初推動路殺犬貓大體善終方案後，更進一步推出「台南市寵物友善空間標章活動」，招募各行各業加入友善寵物店家行列，台南市長黃偉哲25日親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳。

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲25日上午為寵物友善空間掛牌，而第一家掛牌的就是周子瑜媽媽黄燕玲在東區經營的咖啡廳。市長黃偉哲表示，台南市是國內旅遊首選城市之一，南市府也致力打造寵物友善城市，提供更便捷的交通工具及友善的寵物旅遊空間，讓飼主可以帶著毛小孩到台南吃喝玩樂，目前已有餐飲、交通、旅宿、寵物業等56家業者申請，未來將會有更多業者陸續提出申請，民眾攜帶貓狗到有標章的店家消費，不用再擔心被拒於門外。

針對前幾日發生的走私貓被人道處理一事，同樣身為毛小孩家長的黃偉哲也表達深切遺憾，但他強調，這並非是單一官員或海巡人員的作法問題，而是現行制度使然，應從制度的修正可能討論起。

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予台一大車隊等業者代表。

農業局長李建裕說明，今日出席的業界代表包括首璽咖啡、台一大車隊、台南蝸聚寵物親子民宿、美自愛犬整容屋、愛諾寵物生活館、電影街影視社等店家。希望藉由寵物友善空間標章推廣，能讓全國的毛孩有更多出遊的空間、毛孩家庭能有更多同樂的機會，也讓寵物友善商家提高曝光和品牌形象，創造雙贏的局面。

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局動保處表示，市長黄偉哲頒發標章的首璽咖啡環境優雅，餐點也相當多樣化，很適合民眾帶毛小孩來大聊特聊，坐一整個下午。帶家中毛小孩到台南旅遊也可以選擇搭乘台一大車隊的計程車，車內空間均有定期消毒，有標章的商家除允許寵物進入營業場所外，並提供寵物食物或規劃寵物遊戲區或規劃寵物便溺區等友善措施，為毛小孩營造友善空間。

▲台南市長黃偉哲親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳及其他業者代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾可至農業局動保處網站(網址：https://ahipo.tainan.gov.tw/)右側活動橫幅處查詢寵物友善空間店家資料。農業局動保處也提醒飼主除了應定期帶犬、貓打預防針之外，還要完成寵物登記，並注意環境清潔，才能避免影響其他消費者權益，提高店家開放寵物友善空間的意願。動保處歡迎加入寵物友善空間的店家踴躍申請，詳情可洽動保處聯絡電話：06-2130958。

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