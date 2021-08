台中「澀 Sur-」勇奪米其林1星　主廚林佾華：感謝不服輸的自己

▲台中「澀 Sur-」餐廳勇奪米其林1星和年輕主廚大獎。(圖/翻攝「澀 Sur-」官方IG)

記者高堂堯、游瓊華/台中報導

《台北台中米其林指南2021》今年首度改線上舉辦並在今天公布摘星餐廳:台中「澀 Sur-」餐廳晉升1星、主廚林佾華也勇奪「年輕主廚大獎」,他稍早在餐廳臉書專業上以「世界」為題PO文,感性又詩意地向家人、團隊和「不服輸的自己」致謝,表示「一直堅持,也是我說謝謝的方式!」

林佾華一開始先自問自答:「你眼中的『世界』是什麼模樣?世界對我來說是一種想像,是腦子裡要多大有多大的想像,畢竟不是每個人都有本事能夠親身遊歷各地。成年後的我們都被時間、錢、一大堆瑣事框在原地,出不去了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中「澀 Sur-」餐廳勇奪米其林1星和年輕主廚大獎。(圖/翻攝「澀 Sur-」官方臉書粉專)

林佾華也闡述自己將餐廳經營到最好的想法和態度:「在滿是天才的世界舞台上,只有努力才是拉近距離的唯一方法,過程也許不算那麼順利,一路以來也都充滿著質疑與輕視,但我用自己的方式站上了舞台的邊邊。」

林佾華最後對家人、團隊以及「相信我的人」表示感謝,也感謝米其林指南的肯定,「最後謝謝我自己的不服輸,你真的幹得不錯」、「一直堅持,也是我說謝謝的方式,三十了,我還是那個幼稚故我的樣子。」

「澀 Sur-」的IG動態也發布團隊合照和英文致謝詞:「It’s so hard to say this feelings but we did it!(這種感覺難以言喻,但我們做到了!)」「We are very proud to award Michline 1star this year.(能獲得今年的米其林一星讓我們深感驕傲)」「Thanks to everyone in team that makes this restaurant better everyday.(謝謝讓這家餐廳每天都更好的每位團隊成員)」

►油頭、稀疏都有救



►以為老婆斷氣了!南投男傷心報案 警消到場突然「死而復生」



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚:感動!感謝!



►快訊/NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天 檢方起訴求重刑



►NCC前專委劣行曝!Line討論鋸木生火戳謊言 自豪「扁柏炭烤牛排」



►驚悚走山畫面曝!巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞:門前成斷崖