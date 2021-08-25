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桃園教師接種99.6%！安心開學　口罩+酒精+體溫感測發放各校

▲桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備與清消工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

開學在即，桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備與校舍整建情形時表示，桃市校園防疫整備工作包含人員、物資與環境等，全市教師疫苗施打率已達99.6%，包括口罩、酒精、額溫槍、體溫感測設備等防疫物資已全數發放至各校，8月30日前全市306所中小學將全數完成校園環境消毒，提供師生健康、安全學習環境，9月1日可以安心開學。

▲桃園市長鄭文燦今天視察北門國小，聽取校方人員說明校園環境改善成效。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備，未來用餐將使用隔板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，為確保學生用餐防疫安全，學校午餐一律使用隔板，目前桃市91%的學校已完成購置，剩餘25所學校會在本週五（27日）前完成購置，讓學生習慣用餐防疫規範，包括用餐期間禁止交談、用餐完畢落實隔板與桌面清潔消毒等習慣。

鄭文燦提及，桃園市教師疫苗施打率達99.6%，剩餘0.4%未施打主因為懷孕或體質問題，市府會補助各校經費購置快篩試劑，讓未施打疫苗教師使用。8月27日報到的新進教師與學期間短期代課老師也會納入免費快篩試劑適用範圍。目前桃市教師疫苗覆蓋率相當高，之後市府還會再安排專案施打，以提高覆蓋率，保障師生防疫安全。

▲桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備，未來用餐將使用隔板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天視察北門國小，聽取校方人員說明校園環境改善成效。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府近年已投入許多資源改善校園環境，針對老舊校舍結構補強計畫，逐年編列預算加強教室抗震能力，目前已完成430棟校舍，總經費為新台幣24.25億元，今年執行55棟共計2.7億元，明年會執行最後一批校舍共46棟約3.5億元。未來還會延續推動行政院冷氣專案，包含「設計監造及繪圖技術服務」、「改善學校電力系統工程」、「裝設冷氣」、「能源管理系統」等，桃市高中以下學校共258校，總經費新台幣24.8億元，透過專案更新老舊線路、改善電源系統，防止增設冷氣造成跳電或其他災害，以確保校園用電安全。

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