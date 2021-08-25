44歲男打高端2天後職場昏倒亡　桃市府先發10萬元慰問金

▲桃園市溫姓男子25日上午在大園區工廠工作時突然昏倒，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區25日上午1名44歲溫姓男子在工作場合工作時突然昏倒，同事見狀趕緊撥打119送醫，但急救後仍然宣告不治，由於溫男在本月23日曾接種第一劑高端疫苗，2天後卻突然猝死；對此，市府新聞處指出，衛生局已依程序完成通報指揮中心，並協助家屬處理後續事宜，市府將依規定發給慰問金10萬元，至於死因仍待司法相驗結果。

第六輪高端疫苗本月23日開打，截至25日止有4人接種後猝死，分別是桃園市、基隆市與新北市，指揮中心也公布個案詳細狀況。

▲桃園市溫姓男子25日上午在大園區工廠工作時突然昏倒，消防人員在救護車上急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，其中一案是桃園市的40多歲男性，其本身有糖尿病史，體重約120至130公斤，在8月23日接種高端疫苗，25日上午工作中突然昏倒失去生命跡象，當時在現場電擊4次，上午10時30分送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，這部分新冠快篩、PCR均為陰性，死因會做司法相驗。

市府新聞處長詹賀舜說，45歲的溫姓男子8月23日接種第1劑高端疫苗，現場休息無不適症狀後返家，今（25）日上午在工作場所突然昏倒，公司立即撥打119求救，現場與救護車上消防局同仁施以急救措施，送至醫院急診救治，但到院前已無生命跡象，初步了解溫男有糖尿病史，市府衛生局已依程序通報，協助家屬處理後續相關事宜，並依規定發給慰問金，此案死因仍待司法相驗結果。

桃園市長鄭文燦表示，打過疫苗七天內死亡，不論原因都發給10萬元慰問金，桃園市目前因施打疫苗死亡個案有52例，已發放510萬元，其中一例榮民接種疫苗後死亡，因無家屬受理除外。

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