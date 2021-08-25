五倍券10月推出　行政院明討論規劃案「紙本數位並行」

▲行政院2020推出的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃的五倍券振興方案傳出將在10月初發行。由於國人殷殷期盼，國發會預計在26日的行政院會中先報告相關規劃；但由於細部規畫尚未敲定，因此行政院明天暫時還不會通過預算。

根據政院規劃，今年的五倍券一共有10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

今年不只全民可以免費領，更進一步推出「家戶綁定」，讓民眾領券、用券更方便靈活。政院官員表示，五倍券方案最快26日行政院會通過後對外說明；至於適用電商的部分，目前還在討論中。

此次新推出的「家戶綁定」方案，讓人人可領的五倍券使用效益可以最大化，如行動不便的長者或是嬰幼兒等，可讓家人代為運用。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

根據規劃，紙本五倍券，代領者一次可以代領4份，等於包含代領者，1個人一口氣最多可領5份五倍券。代領地點預計在超商與郵局，需要攜帶身分證或健保卡才能領取。

至於數位券部分，一個帳戶綁定上限為5份數位券；歸戶方式則是透過讀卡機或超商多功能事務機，插入健保卡進行綁定作業。