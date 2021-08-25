因疫情下台！前湖北書記蔣超良獲新職　4關鍵高官均「平安落地」

▲湖北4高官去年因抗疫不力被免職。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省委原書記蔣超良、湖北省原省長王曉東、武漢市委原書記馬國強、武漢市原市長周先旺四名官員去年，因在新冠肺炎疫情蔓延時應對不力，被憤怒的網友炮轟，備受輿論關注。最後，四人被免職。不過，目前他們已全部獲新職，均平穩落地。

新冠肺炎剛在湖北省疫情爆發之初，其領導層協商決策的具體過程仍然不為外界所知，早期應對工作的不透明與混亂，以及封鎖防控措施不夠及時果斷，延誤了疫情防控。

時任湖北省以及其省會武漢市的關鍵官員蔣超良、王曉東、馬國強、周先旺因抗疫不力，被網友戲稱為「湖北F4」。當時，輿論怒指他們應對疫情不力，呼籲將其免職的聲音曾充斥網路。

四人中，1957年出生的蔣超良現今已是64歲，自2020年2月13日被免去湖北省委書記，又在3月6日辭去湖北省人大常委會主任後，僅餘中共中央委員身分，此後就沒有公開消息，但在2020年10月底的中共十九屆五中全會時，蔣超良突然現身。

當時有評論指出，他以「無官一身輕」的方式出席這場中央全會，意味着其已經平穩落地。8月20日，據《新華社》報導，第十三屆全國人大常委會第三十次會議任命蔣超良為全國人大農業與農村委員會副主任委員。

此外，據《湖北日報》23日報導，湖北省委原副書記、武漢市委原書記馬國強，已任湖北省人大常委會黨組成員，他此前於2020年2月被免職。

王曉東則於今年5月辭任湖北省長職務，6月出任全國政協農業和農村委員會副主任。分析指，就經歷新冠肺炎疫情考驗的王曉東來說，是直接賦閒全國人大、政協，還是進入部委，已屬於不錯的仕途歸宿。

此外，武漢市原市長周先旺也去向確定，他於今年1月轉任湖北省政協副主席，此前已卸任武漢市市長職務。