　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

▲▼美國加州卡爾多山火（Caldor Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州的卡爾多山火在短短10天內就燒掉了逾1.5座台北市面積的土地。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州北部最近爆發多起大型山火，導致州內上萬人受影響。儘管當局已安排1萬4000名消防員救災，但截至23日為止，災情最嚴重的卡爾多山火已燒毀了430平方公里的土地，面積幾乎相當於1.5個台北市，卻只有5%的火勢受控。加州州長23日向中央求助，希望總統將州內的8個郡列為重災區，好讓人民可以順利申請補助。

據外媒報導，美國加州目前爆發了10多起大型山火，導致州內有數以百計的房屋被摧毀、近4萬3000人被迫撤離、500多戶人家流離失所。加州州長紐森（Gavin Newsom）23日要求白宮，儘速對州內8個郡發布「總統重大災難宣告」（presidential major disaster declaration），為受災戶提供協助。

▲▼美國加州卡爾多山火（Caldor Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局部署了近1.4萬名消防員卻也只能控制住5%的火勢。（圖／達志影像／美聯社）

在多場山火中，在太浩湖（Lake Tahoe）西南方持續延燒的「卡爾多山火」（Caldor Fire）災情最嚴重。自8月14日爆發以來，卡爾多山火已焚燒艾爾杜拉多國家森林（El Dorado National Forest）超過430平方公里的土地，面積幾乎相當於1.5個台北市，另外還有447座建築被燒毀。

加州林業與消防部的波特（Thom Porter）指出，卡爾多山火只有5%的火勢已被控制，並被視為是美國消防隊的第一要務。目前州政府已部署了1萬3500名消防員來撲滅大火，不過加州山火的災情依舊讓人擔心。發生於卡爾多山火北面的「迪克西山火」（Dixie Fire）也已燃燒一個多月，火勢蔓延2926平方公里，統計有1259座建築物被燒毀。面對北加州多起山火同時延燒，美國林業局宣布，當地所有的國家森林將自8月23日開始暫時關閉至9月6日。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
蘆洲男打高端「隔天浴室暴斃」！相驗結果出爐
快訊／才說要做三年！鄧佳華離職　日月光回應了
鄧佳華「離職日月光」原因曝光！「正等人資打給我」
美發現「超級抗體」！　有效對抗所有已知變種病毒
《炮仔聲》女星突公開「8年隱藏身分」！　超仙美照曝：歡迎來看
網爆「鄧佳華已離職」　留言狂酸：不是要做3年！本尊回應了
五倍券新北加碼　侯友宜霸氣喊：金額一定比上次多
剛打完高端2天！桃園男工作「突然倒地亡」　廠方回應了
高端開打3天4死　高大成推測陸之駿死因
快訊／北市接獲2起高端疫苗不良反應！　頭暈盜汗、手臂痠痛無力
快訊／蔡英文親上火線闢謠　我明確告訴大家「內閣沒有要改組」
周玉蔻再預言、黃偉哲搶先洩密　陳時中要查了
快訊／北市9月1日起可戴口罩「打籃球、排球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

台灣睽違108天「本土+0」！德媒：「4關鍵」讓台灣再創防疫奇蹟

驚悚虐囚瞬間曝光！伊朗監獄實況外流　獄卒施暴、犯人昏迷遭拖行

美發現「超級抗體」SARS2-38！　有效對抗所有已知變種病毒

女網紅叫車回家遇死劫！　一上車「臉被子彈射爆」痛苦5天身亡

22歲辣模「太性感」！穿短上衣迷你裙　遭發卡趕出購物中心

美國控制疫情有望！佛奇：最快2022年春季達成　1先決條件曝光

東京地鐵驚爆潑酸2傷　22歲男臉部重度灼傷「眼睛張不開」

67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳開棺目睹這景象嚇壞！

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

台灣睽違108天「本土+0」！德媒：「4關鍵」讓台灣再創防疫奇蹟

驚悚虐囚瞬間曝光！伊朗監獄實況外流　獄卒施暴、犯人昏迷遭拖行

美發現「超級抗體」SARS2-38！　有效對抗所有已知變種病毒

女網紅叫車回家遇死劫！　一上車「臉被子彈射爆」痛苦5天身亡

22歲辣模「太性感」！穿短上衣迷你裙　遭發卡趕出購物中心

美國控制疫情有望！佛奇：最快2022年春季達成　1先決條件曝光

東京地鐵驚爆潑酸2傷　22歲男臉部重度灼傷「眼睛張不開」

67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳開棺目睹這景象嚇壞！

主人沒在管！男童在街上遭2條惡犬撲倒撕咬　恐怖畫面曝光

第一批BNT疫苗有復必泰中文字樣　蔡壁如：會不會因台灣價值被擋？

朱學恆爆監督收容人包裝五倍券換打疫苗？蔡清祥：收容人沒打疫苗

蘆洲男打高端「隔天浴室暴斃」…手握海洛因針筒！相驗結果出爐

柯瑞爸媽互控對方婚內出軌　老柯瑞遭爆與多人有染反咬妻同居男人

塔利班闖進家！阿富汗喜劇演員「被打成蜂窩」割喉慘死　幼子無助哭吼

睽違3個月　雙北長照機構最快8／31開放探視

初登板交手中信有挑戰　胡智為：每一刻都不能鬆懈

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

台南疫情59天+0　黃偉哲：台南月餅檢出非洲豬瘟陽性反應！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

塔利班Gucci超潮穿搭要價18萬

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

逃亡女警控塔利班姦屍！為洩慾不管死活

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

美前高官：拜登應警告北京「開戰就等於台灣獨立」

10週狂打5劑疫苗！他集滿3牌成超級混打

1天上6次廁所慘被開除！　她怒告亞馬遜

塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

蔡英文接種高端疫日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進國家

更多熱門

相關新聞

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

美國聖路易斯華盛頓大學醫學院最新研究結果指出，他們發現一種名為「SARS2-38」的「超級抗體」，不僅能夠抵抗所有已知新冠變異毒株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。此論文目前刊登於學校官網及醫學期刊《免疫》（Immunity）。

美有望2022年控制住疫情！　1先決條件曝

美有望2022年控制住疫情！　1先決條件曝

南韓急派3架軍機接380名阿富汗難民返國！

南韓急派3架軍機接380名阿富汗難民返國！

首批美軍開始撤離阿富汗　女性被禁止出門

首批美軍開始撤離阿富汗　女性被禁止出門

美國撤阿富汗　中國撿到槍？

美國撤阿富汗　中國撿到槍？

關鍵字：

美國北美要聞加州山火卡爾多山火Caldor FireDixie Fire

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面