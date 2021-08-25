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18歲女帶91歲患病嬤上大學　「怕回來她就不在了」

▲▼黎海堅與91歲奶奶。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲黎海堅與91歲奶奶。（圖／翻攝自微博／星視頻）

實習記者林郁婷／綜合報導

廣東茂名市一名18歲少女黎海堅，今年參加高考，考上了離家200多公里遠的江門中醫藥職業學院，本來應該是件全家同樂的事，但是對黎海堅來說卻不是，因為考上大學意味著，她必須離開91歲的奶奶，罹患阿滋海默症（又稱老年性痴呆）的奶奶將無人照顧，這讓她放心不下，於是決定，帶著奶奶一起去上大學，事件一曝光，大家都被她的孝順感動。

據當地媒體報導，黎海堅的家庭不太美滿，母親在她出生不久就離開，父親也在她3歲時生病過世，從此家理只剩她和奶奶相依為命。黎海堅受訪時透露，小時後，鄰居曾勸奶奶不要養她，但奶奶還是堅持將她撫養長大，兩人一直以來，靠著政府發放的幾千塊補助金生活，也相當滿足。

直到黎海堅上了國中，奶奶出現阿茲海默症初期症狀，高中住校之後，奶奶的病情更加嚴重，當時奶奶常常因為看不到黎海堅，開始焦慮不安。

黎海堅表示，現在奶奶的老年癡呆惡化的更嚴重了，甚至每天晚上，必須跟她一起才願意入睡，所以她要無時無刻地看著奶奶。

眼看開學日就要到了，於是黎海堅決定帶著奶奶，一起去江門市上大學，「奶奶只聽我的話，我怕我不在的時候，她就走了（去世）。」黎海堅表示，希望以後能照顧好奶奶。

▲▼事件曝光，當地政府和許多善心人士施以援手。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲事件曝光，當地政府和許多善心人士施以援手。（圖／翻攝自微博／星視頻）

黎海堅的事件一曝光，瞬間湧入許多援助，當地政府和善心人士都來幫助她，其中高州市一間企業更是承諾，為黎海堅負擔學費和生活費。而她所就讀的江門中醫藥職業學院，在了解情況後也表示，會為她們祖孫安排一間宿舍使用，也會幫她們準備好一切。

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