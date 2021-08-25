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批北市生育獎勵修法抓不到重點　游淑慧：誰會為了5千元生第3胎？

▲▼嬰兒,感官刺激,寶寶。（圖／pakutaso）

▲台北市政府24日通過，今年9月起，生育獎勵金第三胎加碼5000元，變成2.5萬元。（圖／pakutaso）

記者杜冠霖／台北報導

台北市政府24日市政會議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，9月起，第3名以上新生兒每胎加碼5000元。對此，台北市議員游淑慧表示，這個政策有如隔靴搔癢，完全抓不到重點，原本2萬生育獎勵也只有8％的媽媽們，勇敢生第三胎，現在只加碼5000的誘因在那？

台北市政府24日市政會議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，今年9月起，獎勵金額及領取資格條件將大幅修改，設籍1年修正縮短為10個月、北北基連續設籍期間，台北市都併計入10個月設籍期間、第3名以上新生兒每胎加碼5000元，發放2萬5000元獎勵金。

對此，游淑慧25日在臉書發文表示，這個政策有如隔靴搔癢，不切實際又抓不到重點。誰會為了5000元生第三胎？在原本2萬的生育獎勵下，也只有8％的媽媽們勇敢生第三胎，現在只加碼5000的誘因在那？

對於生育獎勵政策，游淑慧表示，第二胎就該加，且加的力道要大，或者補助做月子的費用，這樣還可能有一些鼓勵的心意。然而更實際的是，還不如快增加更多托嬰、托育的設施和補助上，「生要有勇氣，養要有條件！」

此次修法也將設籍期限由一年縮短為10個月、且將北北基設籍期間都納入計算，游淑慧指出，這也是莫名其妙，誰會為了5000元搬家，只會搬戶籍吧。說穿了只是在搶戶籍人數，解決柯文哲執政期間人口流失的問題，「台北市的財政是寬裕，但有錢也不是這個花法！」

台北市民政局表示，此次修法是考量女性懷孕週期一般約10個月，為保障遷入台北市後才懷孕婦女，因此將現行條文規定，必須設籍北市滿1年以上規定，修正縮減為10個月；北北基已形成共同生活圈，戶籍遷徙頻繁，若民眾因為遷徙戶籍及非預期懷孕等因素，導致雙邊縣市皆因設籍期間未滿，而無法領取生育獎勵金，影響市民權益甚鉅。

▼北市歷年生育胎數比例。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼北市歷年生育胎數比例。（圖／翻攝游淑慧臉書）

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