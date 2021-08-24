聲援林鶴明？簡舒培怒罵柯市府　「整天找人吵架難怪市政吊車尾」

▲簡舒培。（資料照／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

154隻走私貓日前遭安樂死，台北市長柯文哲批評，不善待動物不算是進步的國家，他自己珍惜每個生命，但卻被挖出過去對動物不友善的發言，及北市動物之家改建案爭議，進而引發民進黨副秘書長林鶴明及北市府發言人陳智菡兩位的隔空互嗆。對此，民進黨台北市議員簡舒培24日晚間批評，柯市府從上到下無心市政，整天找人吵架、搶聲量，因為市長想選總統、副市長想選市長，發言人有樣學樣，也找人吵架、搶聲量，推卸責任，難怪台北市政永遠吊車尾。

154隻走私貓遭安樂死後，柯文哲21日晚間透過臉書表示，不能善待動物，不算是進步的國家；即使自己不是動物保護人士，但他珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的總統蔡英文，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。接著，有網友在PTT上指稱台北市流浪動物安樂死是六都第一，讓陳智菡深夜發文澄清，今年台北市動物之家並未執行過安樂死。

22日時，民進黨台北市議員陳怡君則舉柯文哲對動物不友善的發言，以及踢爆柯對於北市動物之家需追加2億元預算，表示震怒、要官員負責，相比環南市場改建爽快答應，根本雙重標準。隔天下午，柯文哲則在台北市防疫記者會上，諷刺總統蔡英文三更半夜發臉書，隔天他就會被攻擊，「顯然民進黨也相當注重SOP」。

此外，針對因動物之家改建案費用太高而喊卡一事，柯文哲也在記者會上提出2個原因，一、台灣營造物價上漲14％，很多預算都要停下思考；二、動物之家目前蓋在垃圾山上，若要改建需要再思考。他也批評，批評怎麼會讓營建費用在過去一年漲那麼多，「國家的政策是失調的」。

不料，林鶴明對於柯文哲提到蔡英文發文隔天自己都會被攻擊感到不滿，在臉書反擊，「害你的是你的小編，不是民進黨，因為你的小編不知道你不想增加經費給動物之家」；他還嗆聲，柯文哲又不是走私者，攻擊你要幹嘛？你的敵人一直都在本能寺，因為他們不向我們如此了解你對動物的態度，這就是為何顆黑都是柯粉轉變的原因，因為當年他們愛你已多深，受傷就有多深。

對於林鶴明的反擊，業務包括管理柯文哲臉書粉專的陳智菡昨晚回應，「黨國既然一體，民進黨高層與其整天在臉書上發文道歉、嗆人，不如好好思考如何落實蔡英文意志修法以落實動物權益、遏止走私現象比較實際。」她也指出，林鶴明也是前台北市政府發言人，「離職之後卻以罵老東家為業，相當特別，且文末總不忘分析柯粉動態與心理狀態，對柯文哲的關注、關愛可見一般。」

到了今（24）日，陳智涵又再度發長文批評林鶴明，其中包括講道，「有一種人叫做恐怖情人，他們以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架」、「變心了要跟富二代走就不要在那邊臨去秋波」、「沒有你們，柯文哲會過得更好」。

前任與現任台北市發言人隔空互槓引起熱議。簡舒培24日晚間在臉書斥責柯市府，「民進黨不是柯文哲的救援投手，市政做不好請柯團隊好好檢討，不要找人吵架轉移焦點」。

簡舒培批評，柯文哲追逐聲量成癮，不顧人設亂蹭一通，上周六柯文哲狂蹭走私貓新聞聲量，結果引火自焚，先前「擅自停建動物之家，枉顧流浪動物權益」一事引起網民批評。不僅如此，在防疫記者會，不談防疫，歪樓滅火動物之家預算追加如何不合理，完全不談動保，更沒有動物權益，雙標被網友炮轟，竟然推給民進黨說是打柯sop，被害妄想又發作，又再營造自己受害者的形象。

簡舒培指出，8月18日，因為土地垃圾清理費太高、工程原物料上漲要追加預算，在柯文哲在市長室會議中決議要暫緩動物之家改建案，另覓土地重新規劃。三天後，柯文哲粉專發文「不能善待動物，不算是進步的國家」。

「暫緩一年興建動物之家的是柯文哲，發文力挺動物權益的也是柯文哲。」簡舒培表示，三天內柯文哲對動物保護態度180度的不同，被自己說過的話打臉，卻瞎扯是被民進黨攻擊，拿民進黨來當自己的遮羞布。然而柯市府的發言人發文忽略市長人設，引發批評，發言人不檢討改進，並想辦法增進市府友善動物的政策，還胡亂比喻前員工是恐怖情人，搶聲量功力比柯文哲更勝一籌。

簡舒培諷刺，看看柯文哲幾位前部屬離開下場，柯文哲酸世大運功臣蘇麗瓊是「無利可圖才求去」；酸簡余晏是「棄職潛逃」，每個離開柯文哲身邊的人，柯都惡言相向，殊不知，柯文哲才是真正的「恐怖老闆」。

簡舒培再罵，柯市府從上到下無心市政，整天找人吵架、搶聲量，因為市長想選總統、副市長想選市長，發言人有樣學樣，也找人吵架、搶聲量，推卸責任，難怪台北市政永遠吊車尾。

▼簡舒培24日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）