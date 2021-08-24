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生第三胎發2.5萬！北市生育獎勵金加碼5000元　設籍北北基都可領

▲▼嬰兒,感官刺激,寶寶。（圖／pakutaso）

▲台北市政府24日通過，今年9月起，生育獎勵金第三胎加碼5000元，變成2.5萬元。（示意圖／pakutaso）

記者袁茵／台北報導

台北市政府24日市政會議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，今年9月起，獎勵金額及領取資格條件將大幅修改，設籍1年修正縮短為10個月、北北基連續設籍期間，台北市都併計入10個月設籍期間、第3名以上新生兒每胎加碼5000元，發放2萬5000元獎勵金。

台北市民政局24日表示，此次修法是考量女性懷孕週期一般約10個月，為保障遷入台北市後才懷孕婦女，因此將現行條文規定，必須設籍北市滿1年以上規定，修正縮減為10個月；北北基已形成共同生活圈，戶籍遷徙頻繁，若民眾因為遷徙戶籍及非預期懷孕等因素，導致雙邊縣市皆因設籍期間未滿，而無法領取生育獎勵金，影響市民權益甚鉅。

台北市民政局提及，另考量北北基生育獎勵金每胎2萬元，在相同基礎下，為保障北北基居民權益，規定新生兒之父或母設籍本市前之戶籍地為新北市、基隆市或台北市者，視為連續設籍於台北市，共同計入10個月設籍期間；另為減輕養育3名以上子女家庭負擔，增訂第3名以上新生兒加碼5000元，核發2萬5000元獎勵金。

北市民政局指出，同性婚姻法制化於2019年5月24日上路，目前同志家長依「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，可透過繼親收養程序，收養配偶親生子女，修正辦法明訂同性配偶繼親收養，該養父母視為新生兒之父母，以明文保障同志家庭申請獎勵金權利。

最後，台北市民政局強調，除了生育獎勵金，也投入資源在建構托育幼教公共支持，希望養兒育女和照顧工作公共化，建立友善托育支持環境，減輕新生兒家庭生養小孩的負擔，也讓女性能減少生兒育女可能會面臨到的機會成本。本次生育獎勵金發放辦法規定大幅度修改，希望讓台北市民敢婚、敢生而努力。

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