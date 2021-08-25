含糖量200%！今夏必追2部甜寵劇　看完滿臉姨母笑

文/Ｖ仔

今年夏天必追的2部甜寵劇，絕對是「賀先生的戀戀不忘」與「你是我的榮耀」無誤，它們最大的共通點就是「男主帥到沒天理」，尤其戴眼鏡要帥並不容易，他們就包辦了2個名額，這2部雖然都是含糖量200%的甜寵劇，但「賀先生的戀戀不忘」是「拍給一般人看的甜寵劇」，而「你是我的榮耀」是「拍給成年人看的甜寵劇」。

▲《賀先生的戀戀不忘》。（圖／翻攝官微）



賀先生的戀戀不忘

[廣告]請繼續往下閱讀...

這部是由魏哲鳴和胡意旋主演的甜寵陸劇，劇情是非常老套的先婚後愛，基本上會發生什麼事都可以想得到，很標準的霸道總裁遇上脫線少女，加上萌娃神助攻追妻的愛情故事，這部必須「無腦看」(畫重點)，因為有很多不合理的劇情，但大多甜寵劇就是這樣不意外，主要是男女主角互動自然甜蜜，讓人看著看著就想談戀愛。

這部最大的看頭就是「賀總」魏哲鳴，看著他劇情再不合理都沒關係（就是這麼膚淺），他完全就是從小說走出來的霸道總裁，人稱「會呼吸的ATM」，劇中除了很會撩人還很會懟人，常常會讓人噗嗤一笑，喔對了他的領帶超爆多又超爆怪，因為這部劇認識了很多怪領帶。

▲小賀總「小寶」。（圖／翻攝官微）



還有超級吸睛的小賀總「小寶」太可愛拉（我希望我兒子就長這樣），小寶每次出現時都會配上可愛的配音，他有兩項日常工作，就是「助攻」和「嗑糖」，最後順利幫爸比追到媽咪，他的人生三大原則很猛：「小寶生氣要道歉」、「需要得出現」、「想要得實現」，好像也很適合當男友3原則。

結論：這部適合「想談戀愛」、「想少女心噴發」、「想看戴眼鏡帥哥」3種人。

▲《你是我的榮耀》。（圖／榮耀微博）



你是我的榮耀

為什麼說「這是一部拍給成年人看的甜寵劇」？因為有別一般「重感情不重邏輯」的甜寵劇（ex:賀先生的戀戀不忘），它描述的是真正成年人的愛情觀，看這部劇時，你不會覺得在看偶像劇，而是在看兩個成年人在談戀愛，很真實、很生活，在這部劇中，很容易將自己帶入其中，可能會想到自己曾經的故事，也可能會有新的啟發。

楊洋跟迪麗熱巴就像是從小說走出來的人，把男女主角給演活了，還原度之所以這麼高，是因為這部編劇直接請到原小說作者「顧漫」操刀，有在追陸劇的人都知道，顧漫出品絕對是品質保證，像是《何以笙蕭默》、《微微一笑很傾城》皆出自顧漫之手。

一開始我以為這是很單純的電競愛情劇，看了之後才發現，是融合電競、航天、娛樂圈的甜寵劇，有很多想起立鼓掌的大場面，像是電競比賽、星空婚禮、火箭發射，給了我們意想不到的熱血度、驚喜度和感動度，我覺得最厲害的是，像我完全沒在玩手遊的人，在看電競part時也不會覺得無聊，整部劇走高質感、高水平路線，總之這部劇有毒，一看就停不下來！

▲成年人式的戀愛看得很過癮，經典的口罩吻讓人印象深刻。（圖／榮耀微博）



「今晚我想留宿，過分嗎？」相較於《微微一笑很傾城》，楊洋大神在這部根本是老司機，撩的太高級了吧（佩服編劇），不過那些台詞真的是人帥才能說（人醜會被打），戲中兩人交往後瘋狂撒糖，成年人式的戀愛看得很過癮，吻戲也很有誠意，有枕頭吻、遊艇吻、雪中吻、帳篷吻、口罩吻、沙漠吻.......等，真的是各種浪漫吻，讓人全程姨母笑。

榮耀夫婦不僅是顏值天花板，更重要的是兩人都高情商高智商，沒有傻白甜的部分很難得，看著他們，你會覺得這是愛情最理想的模樣，兩人有各自的夢想，不會為了愛情放棄驕傲與事業，沒有任何的將就，互相理解、互相支持、互相依賴，是彼此最溫暖且安定的力量。



我想，這也是這部戲會這麼觸動人心的原因。

結論：這部適合躲在棉被裡自己嗑，因為甜到控制不住臉上姨母笑表情。