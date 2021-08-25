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「臉上2處長痘痘」要開始衰了！命理師曝5大徵兆：錢都留不住

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲最近要開始走衰運了嗎？看看臉上徵兆就知道。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

連槓41期的27億威力彩，在23日由新北市三峽區的幸運兒抱回，大票國人夢碎。先前本刊曾報導《「臉上2地方長痘痘」要發財了！威力彩衝27億　財運炸裂徵兆一次看》，命理師湯鎮瑋近日再加碼分析「運勢走衰的5大面相徵兆」，威力彩空手而回不打緊，透過觀察氣色檢視自身健康與財富，小心你人生低潮要來了。

命理師湯鎮瑋在直播中分享「運勢走衰的5大面相」，還不快拿起鏡子瞧瞧：

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1.兩眉之間印堂發灰、長痘痘

印堂是「本命宮」，攸關一個人近期的運勢、元神狀態是否安好，灰暗氣色預示著會有突如其來的意外危及生命與健康，一旦發現印堂灰灰髒髒，其中還帶有血絲小紅點，真的要注意。一個人運勢差時，氣色會從發白變得灰暗，尤其對於今年犯太歲或是命格有沖剋者，近期若氣色不好，千萬別掉以輕心。

2.耳孔前命門發黑或長痘

耳朵孔前的「鬢角處」若突然長很大痘痘或是膿包、呈現發黑貌，代表近期可能會聽到令人煩心的壞消息，也可能遇小人破壞、干擾。鬢角長痘者須謹言慎行，可能會不小心得罪人，趁著平時應將自己修正得更圓滑一點。

「臉上2處長痘痘」即將走衰運！命理師曝5大慘徵兆：要破財了。（圖／截自命理師湯鎮瑋YouTube）

3.鼻子、鼻翼長痘痘

還有鼻毛露出，都是破財的跡象！莫名長痘痘、鼻翼經常泛血絲，代表對「錢」極度沒有安全感，或常常追著錢跑，不善理財、命中沒財庫。鼻子代表財富、鼻翼則是存錢能力，當氣色灰暗、長痘痘或是長期泛血絲，都與金錢糾紛或是金錢煩惱障礙有關。

4.下眼瞼氣色灰暗

位於眼下臥蠶處，其代表人緣與桃花，臥蠶漂亮如同發電機般能吸引強大人脈與桃花；若發現下眼瞼開始發灰形成如黑眼圈般，代表感情世界亮紅燈，或是玩樂、縱慾過度等問題出現。當長期消耗自己的精氣神，該處氣色就會很差，建議交友應單純、勿複雜，釋放過多體力，精氣神狀態持續削弱要特別注意。但若本身屬長期過敏體質導致黑眼圈者，則無須過度擔心。

「臉上2處長痘痘」即將走衰運！命理師曝5大慘徵兆：要破財了。（圖／截自命理師湯鎮瑋YouTube）

5.耳朵比臉黑

耳朵是「福門」，當發現顏色比臉黑，代表健康已在走下坡，例如將有慢性病或生命力正開始走向衰敗。耳朵是先天福運徵兆，因此近期若驚覺氣色變差，代表健康可能已經亮紅燈。

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