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交往前三思！5星座「愛自由，又怕孤獨」　他出去像丟掉回來像撿到

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座在愛情中渴望自由，卻在朋友面前說著「我怕孤單寂寞」，相當矛盾。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些人在愛情裡頭往往是比較矛盾的一類。對於自由有相當程度的渴望，希望可以保有自我的空間，甚至於不希望情人或另一半來打擾，嚴重一點的或許還會在外面告訴別人自己還是單身，然而在這些人的心中，或是在朋友面前時，他們仍然還是會說著，「其實我還是很怕孤獨和寂寞」，到底哪些話才是真的？如此矛盾的言語和思考，又是怎樣的態度和心境呢？讓我們一起來看看哪些星座比較容易有這樣的傾向吧。

1.射手座

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所謂的孤獨就是找不到能與他們有共鳴或思考相近的那個對象，不過無論如何，射手座都有自己的一套處事態度和哲學，而且不見得要跟另一半說得清清楚楚，懂的人就是懂，這是腦袋裡頭的問題，不是肉體的問題。

「自由」在射手座的定義裡是很廣的，廣到大概跟你住在海邊看海一樣那麼廣，如果你還無法體會這個意思，那麼我們換白話一點來說，就是：「你住海邊也沒辦法管那麼寬」的意思，射手座對於愛情的要求和想法是有點特別的，他們非常注重愛情的未來性，也就是不管結婚不結婚，一段感情的延伸與向前都必須要有一些也許不見得很實際，但是是一張廣大的藍圖。

他們把身體的自由跟愛情的自由分得有點清楚，你不難從射手座（特別是男生）可以讓身體無盡的去冒險與放肆，但是一夜過後仍然不見得認為那可以交往，性是性、愛是愛，性與愛能不能合一，那真的得端看那個人跟射手座到底有沒有辦法有共同的方向、在同樣的一張藍圖上往前進。

那麼，射手座怕孤獨嗎？基本上來說，射手座應該是很習慣孤獨的一種生物，不過如果不害怕孤獨，那麼也就不會轉而運用追求身體上的溫暖來填補找不到的真愛了。

這是一種生物性的替代，射手座可以用短程的性去補充他們追愛的能量，當然射手座不太會用言語上去表達他們對於孤獨或寂寞的不愉快，只是在床笫之間的溫存時，如果你能夠注意到他們的眼神，或許你會從射手座空洞的眼神裡頭去發現他們對於找不到靈魂伴侶的一種失落與灰白，即便身體是那麼樣的熱情，但是那說不出的無奈，似乎是另一種悲傷的呈現吧？

▲▼台情侶分手原因。（圖／Unsplash）

▲天蠍向外追求慾望，卻又不想要原有的愛情受破壞。（圖／Unsplash）

2.天蠍座

這很複雜，如果說慾望是一種自由的呈現，那麼天蠍座也該是個非自由不可的星座，但又很害怕這樣的慾望會害得自己什麼都沒有，只剩下孤獨。

常常會用「悶騷」去概括的談論天蠍座的性格，這樣對天蠍座不是很公平。慾望向來跟天蠍座脫離不了關係，姑且我們從占星的觀點來看，這是個跟原始慾望很有關係的星座。貪心、追求更多的愛，所以才更想去掌控更多更多，這是當天蠍座把自己的目標放在某人身上的時候，他們會去做的事，但相對的，天蠍座是否也喜歡被這樣緊緊抓著呢？

答案恐怕是否定的，他們會讓人窒息，但卻不見得想要感受到窒息，這麼說或許是沉重了一些，但是如果天蠍座掐緊了某人才發現這個人沒辦法去滿足天蠍座所有的要求，或說是慾望，那麼天蠍座就會向外去追求，他們是貪心的生物，但又不想要自己已經擁有的愛情受到破壞，在外頭表現出自己仍然是單身的，展現自己的魅力之餘，那也是種管不住慾望的呈現。

從嫉妒的角度來看，天蠍座有絕對的自信認為自己並不會被綁著，自己也是來去自如的，至少在一段愛情裡頭，是天蠍座想掌控、他們就能夠絕對的掌控，感情上的另一半當然是不可以背叛的，但天蠍座又有種蠢蠢欲動的想法，「我想要更多」。

只是天蠍座是非常害怕孤獨的，他們需要有一個被他們所佔有的人，去補滿那個對於孤單、寂寞的害怕與需求，但這就像是拿了條繩子捆住一個人、拖著這個人走，而自己卻是自在的去走向自己想走的道路，對於慾望無法控制的某些天蠍座更會精美的達到「只許州官放火、不許百姓點燈」的完美極致，自己劈腿劈很多，卻又不准身邊的這個人離開。

這是怎麼樣的愛呢？因為愛得很深？還是其實是放任自己在慾望之海裡頭自在悠游，然後準備好一個不會沉的救生圈，隨時可以讓自己覺得很安穩呢？

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲獅子想被照顧，卻又怕太多愛與關懷讓人覺得煩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.獅子座

話都是隨他們說的，愛情也是讓他們決定的，總之在戀愛裡頭他們是孤獨的王者，今天覺得你對我不好，獅子座脾氣一來就可以告訴別人，我「今天」是單身的。

一點都不難瞭解，獅子座就是不怎麼愛被管，在愛情裡頭他們還是想要當個可以掌控一切，而不是被掌控的，就算是被掌握的那一個，也要是個被捧在手掌心裡頭好好呵護備至的那個人，並不是被東管西管到失去了自由的那一個。

這種不愛被限制的態度，在面對到情人或另一半的種種要求時，如果這些要求是獅子座無法接受的，不少獅子座會當成沒有聽到，或者是乾脆就甩頭就走，最嚴重的可能是他們會以大吼來說明他們不願意接受的態度，這種不喜歡被限制或是不愛被管太多的態度，戀愛談得越久、認識越深入後，整體的狀況就會越來越明顯。倒不是獅子座有大頭症或是大牌情結，他們只是沒辦法接受被反過來管很多的這種情形。

那麼，獅子座很怕孤獨嗎？坦白來說，是的。

這就真的是種矛盾了，很多獅子座在愛情裡頭總是嫌另一半太煩，然而真的弄到另一半不願意管他們太多的時候，很多獅子座又覺得這樣是不受到關注、另一半不夠投入，會深深的感覺到自己是不夠被愛的那一個。

獅子座是想被捧著照顧的，又像貓一樣容易用利爪去回應那個想照顧他們的人，太多的愛與關懷又會讓獅子座嫌煩，去外頭找尋一些不一樣的刺激或是追求，但或許在那個時刻裡面，許多的獅子座有著更多的矛盾，他們已經有一個很愛他們的人，為什麼反而有種寂寞？很多人或許會認為這樣的獅子座非常的難搞，但是這種矛盾似乎又是個不可解的習題，他們就像是太陽，太近了會曬傷人，又獨立在天空中難以接近。

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲和水瓶談戀愛，要秉持「人出去就像丟掉、人回來像撿到」的態度，生活時時充滿驚喜。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

4.水瓶座

有時候只是一種想把自由度保持著，卻又不怎麼喜歡面對孤獨的折衷。

水瓶座大部份都喜歡自由自在的感覺，這種自在是希望不受到什麼拘束的，如果用一個比較簡單的比喻來說，跟水瓶座談戀愛就像是放風箏，線拉住就好了，你無法要求風箏一定得要怎麼飛，更無法要求風箏得緊緊的被你抱在胸口，更猶有甚之的一種說法是，跟水瓶座（特別是水瓶男）談戀愛，就要稟持著「人出去就像丟掉、人回來像撿到」的態度，這樣生活就會時時充滿著驚喜與歡樂。

不過在戀愛當中能夠享受這種驚喜歡樂的人畢竟是在少數，水瓶座並非是不安定的靈魂，他們只是不喜歡條文式的規定、僵硬式的要求，這只會讓很多水瓶座覺得自己是被關在牢裡面，愛情不就該是自由自在，兩個人都很開心的生活嗎？

有些水瓶座會在外頭很自然的告訴別人，自己是單身的狀態。水瓶座有種不喜歡讓氣氛變差的天性，所以經常性的會撒一點小謊，講一些場面話讓整個氣氛不會出問題，表達自己是單身的狀況也是希望大家可以玩得更開心。

他們是害怕孤獨的生物，很多水瓶座總是喜歡跟朋友混在一起，一大群朋友裡頭就算自己不是耀眼的那個也無所謂，水瓶座不怎麼喜歡一個人獨處，氣氛良好到讓自己可以自然的融入到裡頭，這樣的感覺會更好，如果只是簡單撒個小謊就可以賓主盡歡，更不會因為卡在水瓶座可能有另一半的狀態下而玩得不夠盡興，反正只是逢場作戲開開心心，水瓶座心裡還是只重視自己最愛的那一個。

口說不見得就是種憑證，許多的話語必須端看場合，只是很多的話在水瓶座嘴裡只是權宜之計，但傳到情人的耳裡就變得有口有心，這也只能讓人大嘆無奈，到底是誰不夠瞭解誰？或是水瓶座就該遵守當個情人的必備要件？

嘿，在星座裡頭，水瓶座是最特立獨行的人，在交往前你是否已經想通了這點呢？

▲▼愛情,愛人,貓咪,情侶。（圖／翻攝自pixabay）

▲雙子一直換對象，只是因為不想被鎖在一段不會變的關係裡。（示意圖／翻攝自pixabay）

5.雙子座

這其實也不怎麼難理解，如果你可以跟雙子座一樣的複雜與多向思考再加上一些充份的變化性，那麼應該不怎麼困難去同理他們為什麼覺得自由與孤獨不見得是種矛盾線上的相斥。

雙子座其實非常的喜歡自由的感覺，那種無拘無束是讓他們可以有不間斷的變化性，許多的雙子座面對愛情的態度也和其他星座的人差不了多少，不過就是愛、愛和愛，談戀愛講的就是一種打發無聊、提升生活情趣，在心情不好的時候有個人可以陪在身邊，總是讓雙子座有不同的新發現與新體驗，這樣的愛情可以很持久。

要說是天生的「喜新厭舊」嗎？雙子座也沒有這麼的嚴重，他們對於心愛的人有雙倍的倚賴與需求，只是，如果一段愛情的模式已經到了標準化、規格化，生活就是幾點起床幾點吃飯每天一成不變的生活時，雙子座只會覺得失去了彈性、失去了自由度，失去了一段戀愛應有的趣味與刺激。

然後，對外開始找尋新的刺激感和新發現，談談小戀愛。

雙子座是害怕孤獨與寂寞的，就算他們已經習慣跟自己相處，但是他們更害怕跟一個已經太過熟悉的人相處，這樣只會在一段雙人關係當中感受到更多的寂寞。有些人不怎麼明白，他們認為自己已經很努力的陪在雙子座的身邊，為什麼雙子座仍然「不滿足」？坦白說這也不怎麼算是種「不滿足」，只是雙子座是個很難望著對方又說不出太多的話的一個星座，沒有溝通、沒有互動，或是太一貫化到呈現灰白色的互動模式底下，愛情裡的雙子座只覺得自己更顯得煢然孤獨，他們需要找人分享很多的事。

但要找到一個每天都不一樣的情人，每天都很有趣的情人似乎也不怎麼容易，雙子座之所以一直變換對象，只是因為不想被鎖在一段不會變的關係裡面，失去自由又得去接受那比單身更孤獨的寂寞。

本文經授權轉自：亞提米斯

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