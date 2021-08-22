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「臉上2地方長痘痘」要發財了！威力彩衝27億　財運炸裂徵兆一次看

▲▼威力彩上看11.5億，買氣不如過往。（圖／記者呂佳賢攝）

▲威力彩上看27億，快來看看財神最近來了沒？（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

威力彩連續槓龜41期，下期頭獎繼續墊高上看27億，為一圓成為億萬富翁的夢想，求神問卜希望能盼得財神爺眷顧。命理師湯鎮瑋表示，一個人「即將走財運」會出現5大徵兆，其中包括臉上2位置長痘痘，若再加上夢見水或排泄物，可要先恭喜你了，財神已經來敲門！

命理師湯鎮瑋近日在直播中分享「一個人要走財運會有5個徵兆」，若中了2個，代表近日財運不錯，若5點全中，代表你要發了：

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1.眉毛長痘痘或發亮

眉毛中長痘痘象徵「喜上眉梢」之意，指近期會有許多好消息上門，或受貴人幫助。「左財右福」，以面相學來說，若是左眉中長痘痘或是長痣代表眉裡藏珠，長痣者即使天生命格財庫再不好，遇到財運危機都能逢凶化吉；至於左眉長痘者財運則有望獲得好消息。

右眉長痘痘，則是福德增長，爆棚能量跟著你，若最近佈施行善，會發現機緣巧遇特別多；如果是右眉長痣，代表這一生貴人會幫助你關關難過關關過。如果痣長在眉毛之外，意味著是非紛擾比較多。

沒痣沒痘就要看眉毛氣色，當發現從眉尾到眼尾閃閃發亮並透出粉紅氣色，代表最近桃花運大開；如果是眉峰、眉角發亮，則是財運、事業運滾滾來。名聲要打響打亮，眉毛在面相中扮演重要角色，千萬別有缺口，否則運會散掉。

2.耳垂長痘痘或耳朵癢

以面相學看來，耳朵是福氣的象徵，若最近感覺耳垂摸起來有凸起、長痘痘是好現象，將有財運找上門。左邊耳垂長痘痘代表有財運消息將至，右邊耳垂長痘將突破萬難、過關斬將。若是耳朵氣色比臉黑要小心了，你的健康正在走下坡，是不祥的徵兆，機能與福德正在衰弱中。

任何的「痣」長在耳朵上都是福氣的象徵，代表為人孝順，一生中能受貴人幫助。耳朵清潔得再乾淨還是覺得癢？看在命理師眼中也是好現象，代表財運福德要來了。

威力彩衝27億！「臉上2地方長痘痘」要發財了　財運爆徵兆一次看。（圖／截自湯鎮瑋命理師YouTube）

3.印堂及鼻頭發亮

兩眉間稱為印堂，若正在發亮代表近期掌握大權，或運氣正旺！若連帶鼻頭也很亮「真的要發了」，鼻頭代表賺錢能力、鼻翼代表存錢能力，通通發亮代表有財又有庫。而天生財運最好的鼻子就是「蒜頭鼻」，縱使出生在貧苦家庭，也能靠著努力翻轉人生，擁有蒜頭鼻者具備這種財運，賺錢能力極強。

4.夢見水或流血、排泄物

若近日常夢到海水、河流、下大雨、淹水等源源不絕水源的夢境，就是發財夢！代表工作邀約及事業發展順遂、機會不斷。另外，夢到排泄物也是發財的象徵，但可能須歷經一番辛勞才能獲得財富。

在夢境中有血光之災則是好夢，代表你在現實生活中一切難題都將結束，取而代之都是好現象。民眾千萬不要恐慌，夢到流血，意味著運勢將翻轉、由不好轉好。

5.聽到很多讚美的話

最近突如其來收到許多讚美，或是人際關係突然轉好，真的要說聲恭喜了！氣色、氣場肯定好。得到讚美就是獲得好能量，但千萬不能驕傲自大，過度的謙虛也沒必要，要學會感恩、收下，代表運氣要轉好了。

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