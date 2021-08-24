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玉子燒熱量驚人！營養師籲：「3種壽司」盡量別吃

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲哪些日本壽司是你的必吃清單？（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

每次吃「日本壽司」時你必吃的有哪些呢？營養師高敏敏在IG統整出「日本壽司挑選停看聽」，公開「14款壽司」的熱量，並分為紅區（盡量不吃）、黃區（盡量少吃）與綠區（適量即可），快來看看你愛吃的壽司在哪一區！

▲日本壽司挑選停看聽。（圖／營養師高敏敏提供）

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▲營養師高敏敏在IG統整出「日本壽司挑選停看聽」。（圖／營養師高敏敏提供）

高敏敏指出，由於紅燈區的壽司「油脂含量及熱量偏高、食材較單一」，呼籲民眾盡量別吃，像是「稻荷壽司」、「細卷」、「玉子燒」等，因為稻荷壽司的豆皮是屬於油炸物，而玉子燒就是日式煎蛋 製作時是一層油、一層蛋汁交替煎成的，有時還會加入精緻糖，製作成甜味玉子燒，所以熱量會提高很多，建議可以改為像是茶碗蒸，同樣是蛋但較健康。

「黃區」配料加工過多，且沙拉類油脂含量高，建議民眾盡量少吃，包括「鮪魚沙拉 」、「龍蝦沙拉 」、「蟹肉棒壽司」、「炙燒焦糖鮭魚肚」，而熱量較低的「綠區」有「烤鯖魚壽司」、「鮭魚壽司 」、「鮭魚子」、「鮮蝦壽司」、「鰻魚壽司」、「花枝壽司」、「蘆筍手捲」，高敏敏表示，魚類的魚油及蔬菜的膳食纖維對健康有益，海鮮類也屬於較低脂的品項，因此適量即可。

日本壽司常給人清爽的印象，但其實暗藏玄機，細卷看似很清爽，但小小一盤的飯量卻不小，內容物也以加工肉鬆魚鬆居多，通常細卷的飯大於料，營養較不全面。另外，軍艦壽司的配料也充滿危機，像是沙拉類的軍艦，順滑的沙拉口感油脂含量高，建議可以以魚類的原味壽司為主 像是鯖魚、鰻魚、鮭魚等，雖然熱量會稍高一些，但是它們有豐富的魚油，所以適量吃是沒問題的，但要避免焦糖炙燒， 除了精製糖之外也會添加美乃滋等。

高敏敏透露，民眾可以選擇配料較多元的「花壽司」，因為花壽司充滿各種食材、小黃瓜等，可以吃到比較多營養，不過要小心，盡量不要選擇豆皮及蛋皮製作的花壽司，這樣熱量也會跟著上升，聰明選擇壽司，不只營養價值高又能有飽足感。

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