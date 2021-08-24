飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

▲高等法院將焦治國判刑3月定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

手握多間飯店的「飯店大亨」焦治國，因積欠一名男子2400萬元，遭對方打官司勝訴，並請求強制執行。但焦治國為免遭執行，竟將名下3間飯店的股權移轉給妻子，遭檢方以「毀損債權罪」起訴。一審判處拘役50日，案經上訴，高等法院二審24日加重改判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。

自法拍屋起家，焦治國目前在台北市中山區、萬華區、新北市的新店跟三峽，一共有2間飯店3間旅館，身價超過10億，但他也鬧出不少官司。最有名的案件在2003年間，當時他身為百利飯店負責人，因涉及飯店內允許性交易被判刑3年半定讞，但他竟花了260萬元找遊民頂包入獄。2011年間有一名大陸籍女子起訴，稱與焦治國同居生下一子，但最後焦治國始亂終棄，才跨海提告。此外，焦治國去年也因違規停車在新北市三峽區自家飯店前，遭人檢舉，警方到場後，焦治國竟與警方推擠，被控「妨害公務罪」。

至於本案，是他積欠劉姓男子1400萬、1000萬元2張支票債務，對方打官司勝訴後，聲請法院強制執行。焦治國明知敗訴即將被執行，竟在2017年8月間將名下3間飯店的股權，移轉給自己的妻子。檢方因此依照「毀損債權罪」提起公訴。

法院審理時，焦治國否認犯罪，辯稱支票後的背書被人偽造簽名。但法院根據民事確定判決內容，另外也將2張支票送交法務部調查局鑑定，鑑定結果認定2紙支票背面「焦治國」之簽名確係他親筆簽名。而高院認為他明知支票是親簽，竟於收到執行命令後，先在8月底聲明異議，隨後在8月28日、30日及同年9月1日，3次移轉飯店股權，確實成立「毀損債權罪」。高院最後將他改判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案定讞。