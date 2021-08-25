竹北肥羊區遭鎖定？1天3起詐騙通報　綁架+投資…警忙翻

▲竹北地區一天之內收到三起行員通報，詐騙集團即使用上老梗，依然有民眾上當。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局昨日一連接獲3起詐騙報案，有民眾分別被「兒子遭挾持」、「假投資」等理由誆騙，前往銀行準備匯款，所幸銀行行員發現不對勁，機警報警前往協助，才順利挽救民眾的辛苦錢。

這三起詐騙分別是來自台北富邦銀行竹北分行及中國信託六家庄分行、竹北分行的通報。包括一名年約70歲婦人接到未顯示來電表示，她的兒子因向地下錢莊作保遭人挾持，需婦人交付150萬元贖身，並要求婦人「全程不得掛電話」。熱心行員幫忙聯繫警方，並由員警聯繫婦人的兒子，確認安全無虞，詐騙集團也因被識破，急忙掛電話。

▲詐騙集團使用投資、借錢、脅持等老梗向民眾詐騙。

另外二起案件則為詐騙經典老梗「假投資」、「親友借錢」，有男子在網路上結識女網友，對方介紹「穩賺不賠」的投資給他，但要求需匯款5萬5千元保證金；另一位婦人則被「多年不見」的好友在通訊軟體上「請求借15萬」。

三起案件都幸運的被行員識破，在員警的協助下，保住民眾的辛苦錢。警方呼籲疫情期間詐騙案件多，有類似親友借錢、投資廣告及作保綁架，千萬不要貿然匯款，請多加防範，避免落入陷阱，有疑問時可撥打165反詐騙，小心求證保障多。

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