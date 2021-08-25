馬國「日增2萬人確診」創新高　長庚醫院視訊研討會共商防疫措施

▲長庚醫院與馬來亞大學舉行網路視訊研討會 (右起：邱政洵副院長、馮思中副院長、林恕民主任)。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

Delta變種病毒再掀疫情，馬來西亞上週再創單日新高，逾2萬人確診。長庚醫院與馬來亞大學去年七月辦理首場線上防疫研討會，今年8月24日雙方再度透過視訊，就醫院管理端共同商討疫情下各項問題之應對措施。因此雙方專家皆以醫療管理者角度，探討更有效的因應策略。

昨日的研討會由林口長庚醫院馮思中副院長主持，並邀請邱政洵副院長及呼吸胸腔科系林恕民醫師兩位專家擔任講師，邱政洵副院長是衛福部新冠肺炎專家小組、林口長庚防疫總指揮暨長庚醫院感染控制委員會主席，林恕民醫師則是台灣疾控中心重症諮詢委員會委員，他們在研討會中分享疫情大流行下台灣的現況和對醫療服務的挑戰與管理。此研討會同時透過Youtube線上直播，逾150位國際醫療專家參與觀看。

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馬來亞大學主代表Dr. Tharani Loganathan，為馬大醫學院社會和預防醫學系教授，她致詞時表示，台灣在今年五月雖曾爆發本土個案，但迅速穩定了疫情，讚佩台灣有效的防疫措施及國人自律的表現，她也非常感謝長庚醫院在疫情間，持續關懷國際合作夥伴，期盼雙方賡續交流，攜手渡過每一個難關。

長庚醫院行政中心蘇輝成副總執行長表示，鑑於全球疫情恐難在短時間結束，長庚承辦的新南向計劃不會受疫情而中斷，將藉由網路衛教資訊及影片分享等方式繼續辦理，例如防疫交流視訊會議、專科研討會、線上產業媒合會等，以促進目標的達成，同時積極規劃未來合作計畫，待疫情緩和後即可啟動。

▼逾150位國際學者同時上線觀看直播。