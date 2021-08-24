專欄作家「打高端隔天死亡」司法相驗中　陳時中：他有慢性病史

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高端疫苗23日正式開打，沒想到今24日上午傳出首例疑似接種後死亡案例。一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步懷疑有心肌梗塞的可能性。另外，他也表示，個案是有些慢性病史，但詳細病情情況不方便透露。

該專欄作家23日前往施打疫苗，還很開心表示自己跟蔡英文總統同梯，沒想到24日上午就出現身體不適被緊急送醫，但到院前已死亡。桃園市衛生局獲悉後，立即通報指揮中心，而至於死因是否與疫苗有關，正由檢察官相驗中。

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陳時中今在記者會表示，今天早上有傳出並得到證實，有一位個案昨天有打高端疫苗，今天早上因為身體不適過世，目前初步懷疑有心肌梗塞可能性，但他是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。至於個案本身身體情況，他則表示，是有一些慢性病史，但詳細不便透露。

另外，由於高端開打一天就傳出首例死亡個案，民眾也疑問是否會考慮暫停施打，直到該個案死亡原因釐清？陳時中則直言，個案要由司法相驗，最後法醫判定的死亡證明出來，會比較清楚一點，「我們不會因為這樣停止施打。」