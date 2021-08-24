養了30多年石斑魚　「阿爸的漁場」取得全球首張有機石斑認證　

▲「阿爸的漁場」取得全球首張有機石斑認證 。（圖／「阿爸的漁場」提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣素有石斑魚王國的美譽，最近「阿爸的漁場」民更取得了全世界第一張石斑魚有機認證，不但成為全台灣品質最優良的石斑外銷業者，更肯定了「阿爸」30幾年來的努力，對於水產界更是一劑強心針。

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「阿爸的漁場」在屏東枋寮，高雄、台北均設有通路；黃爸爸因為自己和一家人餐餐都要吃魚，為了能夠讓自己和一家人都能夠放心吃魚，因此他開始學習石斑養殖，經過30幾年的努力，成功建造出全台灣最大的室內石斑種苗培育中心，並行銷到全世界。

漁場內總共有一百多隻超過60歲的種魚，每隻種魚重量都超過300公斤，是全台灣石斑種魚數量最多的漁場，為了生產出品質好的石斑寶寶，不只使用海洋深層水，更是特別建造了十萬噸的水庫，讓海水可層層過濾循環，排除海洋中受到汙染的雜質，且只餵食最新鮮的海洋漁船捕撈的船凍鮮魚，用心呵護讓石斑魚在最天然的環境下長大。

「阿爸ㄟ海味」從養殖、加工到通路，成功取得了全世界首張有機石斑認證。在驗證有機的過程當中不只要追溯3年內的餵養紀錄、還需確認餵食的船凍鮮魚來源，以及審查相關的加工流程，為的就是了解整個養殖過程是否符合有機的天然養殖的規定。

阿爸的有機石斑推出後，獲得企業界支持，紛紛訂購送禮，讓有機石斑展現商機無限。

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