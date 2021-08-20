一張圖秒懂　佳冬戰備道漢光演習修路交管

▲因應漢光37號演習，佳冬戰備跑道進行路面修復工程，實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應國防部2021年9月15日漢光37號演習，屏東縣佳冬鄉戰備跑道台1線429K+850至432K+600處，於8月12日至9月14日進行路面修復施工，封閉南北雙向中央內車道，開放南北雙向外車道及機車道通行，枋寮警方籲用路人注意。

枋寮警方說，這項作業，預計影響台1線與屏115-1線(東角路)、屏132線及文化一路等路口，這些路段有穿越台1線佳冬戰備跑道需求者，建議車輛往南請至屏南工業區永翔路口迴轉，車輛往北請至佳冬中山路口迴轉。

為避免道路擁塞，警方提出替代路線建議；一、南下線：1.國道3號線往枋寮、墾丁、台東方向：請於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下。2.省道台1線往枋寮、墾丁、台東方向：請於新埤加油站前左轉中

正路、屏118線右轉185線至枋寮銜接台1線南下。3.省道台1線新埤昌隆往佳冬方向：請於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。

二、北上線：

1.台1線往新埤、潮州方向：請於枋寮路段右轉185線銜接屏118線，於新埤銜接台1線北上。2.台1線往國道3號方向：請於水底寮左轉台17線至林邊交流道上國道3號。

枋寮警分局長簡彥匡籲用路人，行駛屏東省道台1線往來高雄、墾丁路段請事先作好行程規劃，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或利用公路總局幸福公路APP查詢(路況查詢：0800-231-035)，確保行車順暢

►Her今天推出「 人氣暢銷地墊Top2」快乾超吸水珪藻土軟式地墊：原價1380元、特價780元