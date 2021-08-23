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社會 社會焦點 保障人權

2男騎車沒戴安全帽遭攔查　他心虛喊「我有那個單子喔」露餡

▲身揹2條通緝男遇警盤查還裝傻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲2男雙載騎士未戴安全帽被警察攔下 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

兩名男子深夜騎車雙載遊蕩在路上，由於沒戴安全帽引來警方關注盤查，開單過程當中，坐在後座的男子神色有異，警方要求看證件，沒想到他突然心虛大喊：「我有那個單子喔！」，原來他是身揹2條案件的通緝犯，一度謊稱自己有到地檢署報到過，事後知道躲不掉，才坦承自己說的全是謊言。

▲身揹2條通緝男遇警盤查還裝傻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方開單時，蔡男(左)神情緊張，被警方察覺有異 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局民權路派出所員警於22日深夜，巡經苓雅一路與復興二路口時，發現兩名年輕男子騎乘機車雙載，聊天聊得相當起勁，談笑聲響徹街道，眼尖發現騎士未戴安全帽，攔車盤查。不過在開單過程中，發現坐在後座28歲蔡姓男子眼神有異，似乎是相當不安。

警方請蔡男出示證件核對身分，但他一開始還謊稱已被另一名員警查過證件，但這謊言立刻被戳破，讓員警氣說：「哩騙挖(你騙我)！」，眼看躲不掉，他突然心虛地激動大喊：「我有那個單子喔！我有那個單子喔！」，查完身份後竟發現，蔡男是橋頭地檢署今年3月份所發布的竊盜及賭博兩案的通緝犯。

▲身揹2條通緝男遇警盤查還裝傻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲身揹2條通緝還謊稱自己已經去地檢署報到過 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

雖謊言遭警方識破，還他一度堅稱自己已前往法院報到過，不斷強調：「我有法院的單子，法院有開單子，有去橋頭地檢署」，但解釋沒用，仍被帶回警局，事後他才坦承因害怕入監服刑，才會向警方說謊，他根本沒去地檢報到，全案詢後依竊盜及賭博通緝現行犯移送橋頭地檢署偵辦。

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