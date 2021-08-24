比Delta更致命！　超強大新變異病毒「Covid-22」恐2022年現世

▲賽雷迪表示，一旦出現此種變異株，人們必須要盡早發現這一點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

瑞士蘇黎世聯邦理工學院免疫學教授賽雷迪（Sai Reddy）警告，現有多種變異株的結合可能導致疫情大流行進入新階段，未來可能會出現比Delta病毒更加致命的新變種「Covid-22」，時間點將落在2022年，大家必須為此做好準備。

綜合太陽報等外媒報導，賽雷迪先前接受德國新聞媒體Blick時透露，他把Delta病毒稱之為「Covid-21」，這是傳染性最強的變異株，然而在疫情大流行下個階段將出現無可避免的發展，也就是印度Delta病毒、南非Beta病毒、巴西Gamma病毒等相互結合，具有各個變異株特性的強大新變種病毒將誕生。

「Covid-22可能會讓情況比現在還要更糟糕」，賽雷迪表示，一旦出現此種變異株，人們必須要盡早發現這一點，且疫苗商也要迅速採取行動，因為這是個巨大風險，大家必須做好準備，「這將是明年的一大問題。」

賽雷迪進一步說明，依據近期科學研究，Delta的病毒載量相當高，以至於任何未接種疫苗的人染疫後，都可能成為一名超級傳播者，讓尚未開放施打疫苗的12歲以下孩童成為隱憂，除此之外，它的高病毒量還能突破疫苗接種的防線，「我們需要用較高的抗體來應對，這也是第3劑加強針的作用。」

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