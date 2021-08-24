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前新北市議員張晉婷遭控以「座談會」賄選　無罪確定

▲▼司法，法律，法槌，司法天秤，正義。（圖／視覺中國）

▲前新北市議員張晉婷遭控賄選，纏訟多年後，獲判無罪確定。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍前新北市議員張晉婷，檢方指控她在2014年透過競選幹部人，以「座談會」名義，實際上卻是免費餐會的方式賄選。張晉婷一二審均遭認定有罪，均判刑4年半，但更一審改認定她無主觀犯意，實際上也不知情，因此逆轉改判她無罪。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴確定。

張晉婷原為民進黨籍，2008年總統大選期間，擔任謝長廷蘇貞昌五股競選總部主任委員、立法委員林淑芬五股競選總部總幹事。2014年間參選新北市第二屆市議員時，黨內初選失利，於是改接受接受台聯黨的徵召，打出泛綠過半的口號參選。在當年的競選過程中，爆發張晉婷競選總部中的多名重要幹部，以免費餐會的形式宴請選民，被檢方認定涉嫌賄選而收押，儘管如此，張晉婷仍順利當選。

但當選後的張晉婷又在議長選舉中疑似跑票，遭台聯黨黨紀處分，開除黨籍，張晉婷最後成為無黨籍身分當選新北市議員。新北地檢署在她當選後，隨即提出民事訴訟中的當選無效之訴。新北地方法院一審判決當選無效，法官認為，張晉婷對選舉幹部宴請選民、席開80桌的事情，不僅知情且同意為之，可認有共同賄選的意思聯絡，因此判決當選無效。案經上訴，2016年4月19日二審法院判決駁回上訴，張晉婷當選無效確定、立即解職。

至於刑事部分，檢方以違反《公職人員選舉罷免法》中的賄選罪，對她提起公訴。一二審均法院認為張晉婷不僅知情，還贊助餐會經費，並到場拜票，確實具有犯意聯絡、行為分擔，因此判刑4年半。

案經撤銷發回，高院更一審審理時，張晉婷仍否認犯罪，主張幹部所舉辦的餐會對她來說，僅僅指是一個選舉行程，她也是例行性到場拜會，不知情也未指使幹部賄選。更審法院最後認為張女並無主觀犯意，實際上也是僅由選舉幹部籌畫舉辦，所以不成罪，逆轉改判無罪。案經上訴最高法院，最高法院24日駁回上訴確定。

▼前新北市議員張晉婷。（圖／翻攝張晉婷臉書）

▲▼前新北市議員張晉婷。（圖／翻攝張晉婷臉書）

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