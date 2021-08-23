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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／違規停車竟會扯上刑責

▲▼違停。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

▲違規停車除了會被開罰單，若造成事故可能得負擔刑事責任。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

隨著新冠肺炎疫情降為二級警戒，原本路上空蕩蕩的車位也再度滿了起來，找不到車位而違停者也跟著變多。根據新聞報導，一名男子就因為停車占用慢車道，導致機車騎士撞上後送醫不治，最後被依過失致死罪判7個月有期徒刑。違規停車除了會被開罰單，沒想到竟會扯上刑責？

違反注意義務就成立過失嗎

雖然說違規停車者必定都很清楚，自己將車輛停靠的位置並非法規所設置的合法區域，勢必會造成一定程度的交通阻礙，並影響用路人的安全，但這不代表違規停車的人就一定會負擔刑事責任。

在過失犯的問題中，我們首先要討論的是，行為人有無「客觀注意義務」，這規定在《刑法》第14條第1項「行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。」簡單來說，就是行為人必須對自身的行為有著侵害法益的「預見可能性」，卻仍然因大意讓結果發生，就會成立過失。

當車主違規停車並占用車道時，雖然只是貪圖一時的方便，但車主應該對「妨害車輛通行可能會造成事故發生」有預見可能性，即屬於「應注意並能注意，但卻未注意」的情況而具備過失。不過光是這樣就認為車主應負刑事責任，還是略顯草率，因為還應該檢視違停與車禍間的因果關係。

仍須檢視因果關係

《刑法》上的因果關係，指的是判斷行為與結果之間，是否有直接的關聯性。若依照我國實務常用的「相當因果關係」來判斷的話，是由事後來檢視所發生的一切事實，如果依經驗法則認為行為與結果兼具相當性，才具有因果關係；若無，就只算是偶然發生的情況罷了。

也就是說，如果違停的地方是多線道、車流量又少的路邊，依經驗法則就會認為，即使車道被占用掉部分，但仍有很大的空間可供車輛行駛，若這樣還產生車禍，就可能只是偶然的事故，不應讓車主承擔過失刑責；反過來說，若依當時路況違停很容易會導致車禍發生，就會因為具相當因果關係而成立過失犯。

簡言之，因果關係是否會成立，還是必須依照當下的路況、停車的位置，甚至車輛的大小進行綜合判斷。這也是為什麼發生車禍時要第一時間報警，以釐清肇事責任。

違停也可能觸犯強制罪

此外，如果車輛停放的位置剛好擋住別人的車位或家門口，就有可能因為妨害他人通行的權利，而觸犯《刑法》第304條之強制罪。因為《刑法》對於強制行為力度的要求並不高，就算未完全壓制他人的自由，但只要迫使行無義務之事或妨礙他人行使權利，就足以成立。

更甚者，如果違停的地方因為堵住逃生路線致生危險，還有可能觸犯《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，若因而致人於重傷、死亡，都會再加重刑責。

因此，貪圖一時方便而違規停車，並不僅僅只有吃上交通違規罰單的可能，甚至會讓自己纏上刑事案件。所以如果哪天因為違停而吃上官司，可別怨天尤人，畢竟這可是自己造成的啊！（本文轉載自法操

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