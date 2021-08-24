中藥商調劑權行賄案纏訟13年！前立委邱垂貞更五審判3年10月

▲前立委邱垂貞在中藥商行賄案更五審中，再遭判刑3年10月。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中藥商全國聯合會」遊說《藥事法》修正案，行賄多名立委，共有八名前後任立委遭到起訴。案件纏訟13年，期間有多名立委獲判無罪確定，最後只剩前立委邱垂貞還沒定讞。他更三、更四審均獲判3年10月，案經撤銷發回，高院更五審24日還是將他判刑3年10月、褫奪公權3年。可上訴。

本案緣於1998年中藥商公會為透過修法，讓中藥商只要修習一定課程、不需經過國家考試，就可以取得調劑權，因此公會向各地公會會員募得3900萬元，以「贊助金」等方式尋求立委支持修正《藥事法》。

當時特偵組調查後，在2008年初對8名前後任立委提起公訴。案件纏訟多年，8名立委中，李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國（2018年6月過世）等6人先後獲判無罪確定，廖福本在訴訟過程中過世，最後僅於邱垂貞一人尚未確定。

邱垂貞在高院更三審中，認為中藥商透過邱垂貞的哥哥邱茂雄行賄500萬元，並明白表示要求邱垂貞支持修法，而邱垂貞也在修法過程中「誓死抗爭」，完成請託，高院認為中藥商交付款項與邱垂貞的職務行為有對價關係，但因《速審法》而減刑，最後判刑3年10月、褫奪公權3年。更四審也以相同理由，再度將邱垂貞判刑3年10月。

案件再上訴最高法院，最高法院認為更四審判決中未將供述證據與非供述證據區分開來，另外中藥商公會當時認為這是政治獻金，但高院卻未仔細論斷是否為政治獻金或貪污賄賂。此外，本案中間人曾向邱垂貞表示這筆款項為「寄付」，但到底為單純請託，或是貪污賄賂的前金？後謝？並未調查清楚。因此最高法院認為更四審判決仍有疑義，撤銷發回高院更五審。

更五審於24日宣判，還是認定邱垂貞共犯《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」，還是處有期徒刑3年10月、褫奪公權3年，另外犯罪所得500萬元，需沒收抵償。