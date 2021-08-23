簡單數學題你會算嗎？　是4還是104「2.1萬國際網友戰翻」

▲一個簡單的四則運算，讓網友戰翻。（圖／免費圖庫pxhere）



記者林彥臣／綜合報導

一個簡單的「四則運算」竟然讓2.1萬的國際網友戰翻！一位叫做詹納（Emma Jenner）的網友推特發問，50 + 50 - 25 x 0 + 2 + 2 =多少，卻有算出答案等於4與104的兩派網友戰翻。

50 + 50 - 25 x 0 + 2 + 2，基於「先乘除後加減」的原則，所以必須先計算25 x 0 = 0的部分，最後由左至右相加，就會得出104的正確解答。但是如果直接由左至右計算，就會得出4的錯誤答案。

支持錯誤答案4的網友表示，「4，因為沒有括號，要由左至右計算」、「這太簡單了，就是4，因為看到任何算式 x 0的部分就是0，最後就是2+2的部分」、「我用直式計算，算出來就是4，不要再創建錯誤的方程式，以支持虛假的定理！」

▲這一題你算對了嗎？（圖／Twitter／翻攝自Emma Jenner）



除了算出4的錯誤答案之外，甚至還有人算出79，因為從左至右計算，算到75 x 0正解應該是等於0，等是誤以為75 x 0還是75，再加上後面的2+2得出79的答案。

一位算出104正解的網友表示，假設你要把3個人的年齡相加，計算總共有幾歲，有1個10歲的孩子跟2個13歲的孩子，你不可能會認為他們的年齡總和是10 + 13 X 2= 46，你必須先計算2個同齡的孩子，再加上10。

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