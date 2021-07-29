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指考數學彰化5違規！流鼻水撕考卷擦手OMG　手機愛唱歌慘扣7分

▲大學指考登場。（圖／彰化師範大學提供）

▲大學指考登場。（圖／彰化師範大學提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大學指考今日進入第二天，彰化考區的試務工作由彰化師大負責，第一節數學有5件違規，考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達、疑似考生流鼻涕撕考卷擦手、在識別證上抄答案，全被扣2分；鈴響後考生放在臨時置物區的手機發出歌聲，於30秒內移置試場外，歌聲仍無停止，屬重大違規，扣7分。

110學年度大學指定科目考試，考區分為(1)彰化師大進德校區分區、(2)彰師附工分區、(3)員林高中分區，共計87間試場(含2間身障試場，分別於彰師進德校區分區及員林高中分區各設1間)，應試考生計有1,678名(含身心障礙考生5名、突發考生1名)。

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▲大學指考登場。（圖／彰化師範大學提供）

今 (29)日為大學指定科目考試的第二天，考科為數學乙、國文、英文及數學甲等四科，分別在彰師進德、彰師附工及員林高中三分區進行，上午數學違規的有5件，進德與彰工分區各發生，考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達(扣2分)。

另外在員中違規的有3件，專門委員鍾昇興指出，有考生疑似呼吸道過敏，請監試人員拿他的衛生紙，9時12分撕毀試題頁面擦拭手指，監試人員告知違反規定(扣2分)；考生在入場識別證上抄錄答案，告知後考生將答案擦掉 (扣2分)；考試開始鈴響後，考生的手機於臨時置物區發出輕微歌聲，雖然在30秒內將手機移置試場外，歌聲仍無停止，移交試務辦公室，無考生抗議(屬於重大違規事件，扣7分)，第二節國文科缺考則有 94 人。

▲大學指考登場。（圖／彰化師範大學提供）

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