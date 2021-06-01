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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被封北大「最醜」數學老師　網友肉搜後...向「掃地僧」膜拜！

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

▲大陸北大天才數學老師韋東奕，號稱「韋神」 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名數學天才，被外界稱為北大「最醜數學老師」。不少學生看到第一眼覺得他外貌十分樸實無華，但翻開所有經歷後，讓人肅然起敬。被人稱為「韋神」的韋東奕，國二跳級讀高中，出國比賽稱霸所有數學競賽，美國哈佛為他開特例，稱他是幾十年難得一遇的數學天才。

《網易》報導指出，數學天才韋東奕有雙瞇瞇眼、厚唇、小暴牙，他根本不在意自己外貌，醉心於數學研究。北京大學數學系10級本科生、14級研究生，高中數學聯賽山東省冠軍，拿到過數學奧林匹克金牌，也因此保送北大。

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

▲數學天才韋東奕（左一） 。（圖／翻攝 網易）

1991年，韋東奕出生於山東的一個高知識分子家庭。因為父親是大學數學教授，所以家中有很多關於數學的書籍。他的消遣時光的方式，是抱著家裡的數學書籍讀到出神，一路讀到高中開始展現神人腦力。

初二那年，韋東奕數學天賦過人，韋東奕提前加入山師附中奧數訓練隊，和一群高中生們在一起訓練。高一時期，順利入選數學奧林匹克國家集訓隊。在國家隊集訓期間，一共要經歷8場大考，每次大考4小時，要解3道題。

其中，24道題，每一道都難如登天，更別說在4個小時內全部完成3道題。就連大陸國家數學奧賽金牌得主張一甲，當時也只能在4小時內完成2道甚至1道。24道題，他完成了23道半！創下了一個連教練都嘆為觀止的記錄，而且重點，韋神經常在考試剛開始的1個小時，就解完了所有題。

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

▲韋東奕自創解題 。（圖／翻攝 網易）

韋東奕自創解題，比標準答案還要簡潔的多，被譽為「韋方法」。每次解題，他會左手握一隻鋼筆，右手握一支鉛筆，雙臂高懸於空中，帶動兩支筆緩慢地曲線交錯穿行著，身體隨之前仰後合、上下起伏，彷彿模擬著自己心中的另一個平行時空。

不過，真正讓韋東奕一戰成名的比賽就是國際數學奧林匹亞（英語：International Mathematical Olympiad大賽，第49屆、第50屆比賽奪冠。

其中，第49屆IMO競爭對手有500多人，韋東奕成績是「6道大題全對，滿分！」最後只有三個人拿到了滿分，韋東奕便是這三分之一。當年難度最大的題目，是壓軸的平面幾何題，韋東奕用純代數的方法解出來的。

報導指出，兩次IMO奪冠後，美國哈佛為了招攬天才，破例免去英文考試；北大也向韋東奕伸出了橄欖枝，最後他選擇留在北大讀完碩士，用三年半就拿到博士學位，

2019年，完成博士後工作的他，成為了北大數學系的助理教授。至今，北大都流傳著韋東奕的傳說，封他是最強「掃地僧」。

▼ 北大「掃地僧」韋東奕兩次勇奪國際數學奧林匹亞冠軍。（圖／翻攝 網易）

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

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