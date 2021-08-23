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防堵疫情破口　永康警阻斷人與人的連結不鬆懈

▲台南市警三分局持搜索票，破獲1樓1鳳色情交易案，查獲3名持觀光護照入境之泰國女子，涉嫌從事性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局持搜索票，破獲1樓1鳳色情交易案，查獲3名持觀光護照入境之泰國女子，涉嫌從事性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情漸趨平穩，全國降級至二級警戒，但防疫工作仍不容鬆懈，台南市警永康分局接獲情資，有色情業者心存僥倖，透過網路經營1樓1鳳色情交易，經警方連日來蒐證，22日晚上見時機成熟，持持台南地院核發搜索票執行搜索，共查獲3名泰籍女子，全案依社會秩序維護法及入出國移民法移送偵辦。

▲台南市警三分局持搜索票，破獲1樓1鳳色情交易案，查獲3名持觀光護照入境之泰國女子，涉嫌從事性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為防堵疫情破口，永康分局接獲轄內國光七街某出租套房，疑似有色情交易情資，不敢大意立即著手調查。22日晚上8時多，動員多名警力，前往該處埋伏，伺機持搜索票前往搜索，分別在3間房間查獲3名泰籍女子，其中兩間拒不開門，經警方強力破門，入內查獲大量保險套及潤滑液等物證，經查該3名女子分別為27歲至38歲不等，均係持觀光簽證入境之泰國籍女子，非法逾期居留於我國境內。經警方帶回派出所調查偵訊後，移送移民署台南市專勤隊快篩並予以收容。

▲台南市警三分局持搜索票，破獲1樓1鳳色情交易案，查獲3名持觀光護照入境之泰國女子，涉嫌從事性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局表示，時值疫情期間，仍有不肖業者於網路公開招攬客人進行色情交易，警方將持續擴大追查汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房，防堵成為不法色情處所，避免成為疫情破口。

▲台南市警三分局持搜索票，破獲1樓1鳳色情交易案，查獲3名持觀光護照入境之泰國女子，涉嫌從事性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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