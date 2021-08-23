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獨／移工宿舍維持零確診　佛心人力仲介業者發30萬犒賞管理員工

▲富達環宇公司撥發30萬獎金，勉勵南投宿舍員工防疫有成。（圖／南投縣政府提供、翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

▲富達環宇公司撥發30萬獎金，勉勵南投宿舍員工防疫有成。（圖／翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

全國先前歷經長達2個月的新冠肺炎防疫三級警戒，相較於苗栗科技大廠曾爆發大規模移工群聚感染，擁有上萬名移工的南投縣，在縣府和企業通力合作下始終「加零」；其中富達環宇國際開發公司因移工眾多的南投宿舍能夠維持零確診，慷慨撥發30萬元獎金犒賞南投宿舍員工，在疫情低氣壓中讓職員們士氣大振，直呼：「感謝老闆大方愛護！富達環宇幸福大家庭！」

富達環宇公司於8月中旬舉辦獎金頒獎儀式，為南投移工宿舍的20位主管和職員頒發30萬元現金，特別邀請縣府社會及勞動處林處長志忠見證，縣府也鼓勵防疫有成之移工宿舍，員工對未來之防疫絕不鬆懈，也盼業者繼續善待員工，在疫情不景氣中互相扶持。

▲富達環宇公司撥發30萬獎金犒賞防疫有成的南投宿舍員工，邀請縣府官員見證。（圖／業者提供）

▲富達環宇公司撥發30萬獎金犒賞防疫有成的南投宿舍員工，邀請縣府官員見證。（圖／業者、南投縣政府提供）

▲富達環宇公司撥發30萬獎金，勉勵南投宿舍員工防疫有成。（圖／南投縣政府提供、翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

業者接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪時，謙虛表示：「這是我們應該做的。」指出該公司南投宿舍約住有600多名移工，若包括外宿部分則上看800人，加上疫情罩頂、宿舍防疫升級，現場管理壓力其實不輕，而且三級警戒導致百業蕭條、小民格外辛勞苦悶，員工表現好，公司自然應該做好照顧他們的責任。

▲▼富達環宇南投宿舍員工防疫有成，三級警戒以來維持零確診。（圖／翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

▲▼富達環宇南投宿舍員工防疫有成，三級警戒以來維持零確診。（圖／翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

▲富達環宇公司撥發30萬獎金，勉勵南投宿舍員工防疫有成。（圖／南投縣政府提供、翻攝「富達環宇國際開發有限公司」臉書粉專）

富達環宇員工領到獎金各個欣喜不已，在臉書上PO出一張張人手一（紅）包燦笑的照片，感謝公司和主管的關照厚愛，寫道：「老闆大方犒賞員工，給予獎勵！感謝全體員工認真努力防疫，防疫期間大家辛苦了。」也不忘提醒彼此：「疫情尚未完全解封當然也不可鬆懈。」

縣府社會及勞動處指出，縣內從事家庭看護及服務於事業單位的外籍移工約1萬3000多名，而富達環宇南投宿舍制度完善、有專人管理，能避免移工發生交通、治安、環境、宿舍管理等各種問題；防疫三級警戒以來，宿舍不但以體溫量測、人臉辨識系統落實進出管制，管理員工更努力向移工宣導正確防疫觀念及方式、定期消毒，至今維持零確診，相當不簡單。
 

►油頭、稀疏都有救

►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照　南投衛生局：違法就開罰

►佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

►脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

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►油頭、稀疏有救了！

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