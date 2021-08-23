30歲女接種高端1秒倒地　江啟臣：民眾全變成白老鼠

▲高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗今（23）日開打，不過桃園出現民眾施打後，感到身體不適的案例。對此，國民黨主席江啟臣表示，高端疫苗開始施打第一天就傳出多起不良事件的反應，這也是自己一直擔憂的事情，「根本是把大規模接受施打的民眾變成白老鼠！」

桃園傳出有民眾施打完疫苗立刻倒地，江啟臣在臉書發文表示，高端疫苗今天開始施打，第一天就傳出多起不良事件的反應，這也是自己和所有民眾一直擔憂的事情，「衛福部以暈針二字帶過，實在難以解決民眾的疑慮，等於沒有解釋為什麼。」

江啟臣指出，政府把大規模接受施打的民眾變成白老鼠，對於高端所產生的不良事件，衛福部必須主動登載和追蹤，若出現大規模的不良反應，也應該立即停止施打，收回緊急使用授權，「強行開放高端疫苗施打所帶來的損害，不單只是民眾健康，也可能讓國產業苗失去民眾信任。」

江啟臣表示，政府有時間幫忙高端「造橋鋪路」，卻沒時間跟國際藥廠催貨。南韓政府組團催貨都已經見效，我們的政府到底都在想什麼？高端沒有按照國際標準就倉促取得EUA和開放施打，「不只有保護效力上的疑慮，還可能有其他對於人體未知的影響。」

對此，指揮官陳時中表示，大家都是暈針，目前3名個案經過檢查均無異常，已經返家休息。桃園市衛生局也呼籲，呼籲民眾避免暈針要吃早餐，不要緊張最好有親友陪伴。

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」則解釋，打完後如果立刻暈過去，這就是暈針，是打針後常發生的情形，沒有任何副作用可以這麼快的，「真的中了吹箭才會這樣昏過去好嗎？」