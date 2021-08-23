　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美麗華工會總統府前潑漆抗議　員警遭波及！3人被帶回偵訊

▲美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

▲美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市美麗華開發公司暨子公司企業工會，與資方在今年5月10日假新北市政府召開勞資爭議調解會議，會議調解不成協商破裂，該工會遂於5月11日起開始罷工。桃產總工會與美麗華工會23日上午10時44分左右，無預警動員20多人至總統府前路面及廣場以潑灑紅漆抗議。

美麗華工會蘇姓秘書蘇與桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜等工會幹部、認為政府在疫情期間、發放紓困金援資方，讓資方繼續打壓基層勞工。

▲美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警分局認為這場抗議屬於非法集會方式陳抗，工會代表現場表示：政府應積極出面介入本案調解，但現場部分群眾認為訴求無法達成，抗議民眾以手勾手靜坐於總統府前道路，導致周邊交通車流壅塞。

轄區中正一分局介壽路派出所長在上午10點49分起三次舉牌警告、命令工會抗議群眾解散，中正一警分局分局長陳明志並向陳抗民眾舉牌要求停止違法行為。

警方認定：美麗華工會抗議民眾違反集會遊行法，加上抗議群眾有脫序聚集車道、阻礙交通行為，在場維安警力將違法陳抗群眾逐一抬離總統府前並施以管束約制措施並逐一盤查身分後始讓其離去。

但其中兩位抗議的林姓、李姓男子（均26歲）當場潑灑紅漆並波及執法警力、並帶頭衝撞警方涉嫌觸犯妨害公務最當場被捕，桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜也因違反集會遊行法，3人均遭警方帶回偵訊，預計稍晚移送台北地檢署偵辦。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／新北＋4「分布3行政區」　2例感染源不明
剛送鍍膜場清理好！　噴漆女友又再噴「2個字」
LIVE／今增4本土全在新北　侯友宜最新說明
高端最新預約人數出爐　加開到明天下午6點　
雙北疫情趨緩　陳時中鬆口：調降成中風險
噴漆女友本尊現身　開嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫
蔡英文透露8月還有疫苗抵台　陳時中：陸陸續續會進來
桃園3人打高端不適　陳時中曝「就醫狀況」
太魯閣出軌49死　車長通聯首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這對情侶超鬧！「渣男」清掉再噴「♡你」　280萬海神變塗鴉板

非洲豬瘟肉攻陷台灣關鍵　報關實名制一直拖！檢警怨國境大開

女攤販租車不給錢　車行老闆麥克風放送「這女人說謊」判罰3千

獨／2歲童遭門斷指！幼兒園長拒說明鬼扯：去探病　心痛媽打臉

4天課收5萬3被爆用淘寶貨　台中美甲名師神隱一天回應了

「水煮男」噴漆女友本尊現身　開嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

「要命小方」妻子三度酒駕被抓　判刑半年不准易科！這次直接拒測

美麗華工會總統府前潑漆抗議　員警遭波及！3人被帶回偵訊

連2天持木棍痛毆老父　逆女遭判刑不服上訴...二審判更重

快訊／台中台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

這對情侶超鬧！「渣男」清掉再噴「♡你」　280萬海神變塗鴉板

非洲豬瘟肉攻陷台灣關鍵　報關實名制一直拖！檢警怨國境大開

女攤販租車不給錢　車行老闆麥克風放送「這女人說謊」判罰3千

獨／2歲童遭門斷指！幼兒園長拒說明鬼扯：去探病　心痛媽打臉

4天課收5萬3被爆用淘寶貨　台中美甲名師神隱一天回應了

「水煮男」噴漆女友本尊現身　開嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

「要命小方」妻子三度酒駕被抓　判刑半年不准易科！這次直接拒測

美麗華工會總統府前潑漆抗議　員警遭波及！3人被帶回偵訊

連2天持木棍痛毆老父　逆女遭判刑不服上訴...二審判更重

快訊／台中台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡

上百隻走私貓安樂死！律師怒：走私者只在乎錢

李克聰／高鐵宜蘭選址　勿讓政治凌駕專業

快訊／新北開放籃球場、浮潛、海泳　規定曝光

Twtich最大奶台實況主家外起火…報警調查「恐是人為縱火」嚇到抖

七、八年級秒懂「SONY滑蓋當年多夯」　這款自拍神器更讓妹子瘋狂

鼓鼓認「過動症」纏身！　曝紅毯主持背後辛酸：趁鏡頭不在做1事

林昀儒被爆「出門就忘記爸媽」　從小就是大賽型選手

波波蓁「夜市賣涼飲」自豪很會搖　吸睛200萬人全看傻！

LIVE／北市+0！編28億預算買250萬劑疫苗　柯文哲最新說明

快訊／新北＋4「板橋、中和、三重」　有2例不明感染源

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

社會熱門新聞

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

每周1啪已婚男同事！小三驚覺「睡到堂姊夫」GG了

台南祖孫陳屍車內！4歲童收驚原因曝　媽哭：怎會這樣

22億威力彩中6碼！1原因獎金只剩15萬　他天堂掉地獄

非洲豬瘟走私肉「發送1000處所」…恐遍及全台

嬤孫3度收驚後離奇亡！師父： 完全不知她們有回來

桃園男詭異陳屍山區！居民聽狗狂叫：有人喊救命

「要命小方」妻開賓士撞3車翻覆

疫情閉店才準備復業　苗栗知名田園餐廳驚傳大火

非洲豬瘟肉全台+金門都淪陷

獨／2歲童遭教室門夾傷！指節「剩皮連著」

更多熱門

相關新聞

泳池不開放　雙北業者3日赴立院繞行抗議

泳池不開放　雙北業者3日赴立院繞行抗議

今年因夏季期間新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒蒙受損失，雙北泳池業者將訂於8月3日周二上午9時至12時假林森南路舉辦「爭取泳池開放營業」集會遊行活動，陳情集會經轄區中正一警分局核准，陳情活動預計10時開始至12時結束。警方將會在遊行路線進行交通管制，特別公布集會路線資訊供駕駛人、民眾提早改道以免壅塞。

機車內首飾遭竊　警鷹眼逮公園街友　

機車內首飾遭竊　警鷹眼逮公園街友　

北市離譜警炒股竟找報案人借錢

北市離譜警炒股竟找報案人借錢

強迫推銷詐騙黨橫行北車！職軍被逼「捐款10萬」

強迫推銷詐騙黨橫行北車！職軍被逼「捐款10萬」

搶犯返台未居檢　在台北爽玩3天

搶犯返台未居檢　在台北爽玩3天

關鍵字：

美麗華開發公司工會桃園市產業總工會葉瑾瑜中正一警分局

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面