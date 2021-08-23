美麗華工會總統府前潑漆抗議　員警遭波及！3人被帶回偵訊

▲美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市美麗華開發公司暨子公司企業工會，與資方在今年5月10日假新北市政府召開勞資爭議調解會議，會議調解不成協商破裂，該工會遂於5月11日起開始罷工。桃產總工會與美麗華工會23日上午10時44分左右，無預警動員20多人至總統府前路面及廣場以潑灑紅漆抗議。

美麗華工會蘇姓秘書蘇與桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜等工會幹部、認為政府在疫情期間、發放紓困金援資方，讓資方繼續打壓基層勞工。

▲美麗華工會率眾23日上午在總統府前抗議、憤怒民眾潑紅漆警員慘遭波及。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警分局認為這場抗議屬於非法集會方式陳抗，工會代表現場表示：政府應積極出面介入本案調解，但現場部分群眾認為訴求無法達成，抗議民眾以手勾手靜坐於總統府前道路，導致周邊交通車流壅塞。

轄區中正一分局介壽路派出所長在上午10點49分起三次舉牌警告、命令工會抗議群眾解散，中正一警分局分局長陳明志並向陳抗民眾舉牌要求停止違法行為。

警方認定：美麗華工會抗議民眾違反集會遊行法，加上抗議群眾有脫序聚集車道、阻礙交通行為，在場維安警力將違法陳抗群眾逐一抬離總統府前並施以管束約制措施並逐一盤查身分後始讓其離去。

但其中兩位抗議的林姓、李姓男子（均26歲）當場潑灑紅漆並波及執法警力、並帶頭衝撞警方涉嫌觸犯妨害公務最當場被捕，桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜也因違反集會遊行法，3人均遭警方帶回偵訊，預計稍晚移送台北地檢署偵辦。

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