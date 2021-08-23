老牌服飾方悅集團董娘詐貸134億　神鬼會計師幕後操盤手法曝光

▲方悅服飾集團王橞瀴涉嫌詐貸134億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

老牌成衣業者方悅服飾集團，因被同行倒債，加上老闆娘王橞瀴投資失利大虧2.5億元，涉嫌在過去13年間，用海外虛設公司的假交易作帳，向29家銀行、租賃公司詐貸134億元，至今還欠11億元無法償還，台北地檢署23日依違反《銀行法》等罪，起訴王女、會計師事務所負責人林淑玲等5人及5間公司。

方悅集團旗下有方悅、方富等多家公司，主要業務是成衣加工、代工製造，從設計做樣到生產完成，再販售給各大百貨公司的品牌專櫃，曾經是知名的成衣集團，如今已經陸續收攤。

起訴指出，方悅負責人王橞瀴因為曾遭同行倒帳2500萬元，加上自己投資TRF(目標可贖回遠期契約)大虧2.5億元，資金調度出現嚴重問題，因此聽了會計建議開始設立海外帳戶，並且虛設17家海外公司，其中13家為「下游」，負責向方悅下單採購，另外4家是「上游」，負責出貨給下游。

▲會計師事務所負責人林淑玲遭約談時遮臉避免遭媒體拍攝。（資料照／記者游宗樺攝）

檢調追查，王橞瀴在會計師事務所負責人林淑玲協助下，從2007年到2020年5月間，用完全只有紙上作業的海外三角循環交易，向25家銀行、4間民間租賃業者詐貸，並以借新還舊方式陸續貸到累計134億元，直到後來出現跳票，銀行發現王實在還不出錢來，已經開始循民事途徑追討。

檢察官調查王橞瀴至今仍欠債11億餘元，依違反《銀行法》、詐欺等罪嫌起訴王和林淑玲等5人，以及方悅、方富等5間服飾公司，全案另有林姓會計師雖涉嫌幫忙做假帳，但無證據顯示知道這些假帳要用來詐貸，因此給予緩起訴處分。

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