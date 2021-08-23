等不到第2劑嘆「打AZ是真正的輸家」！他秀小黃卡喊：打高端雙贏

▲高端疫苗今日開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產疫苗今（23日）開打，國內不少知名人士響應預約，包括總統蔡英文、副總統賴清德、時事網紅焦糖陳嘉行等，都已表態力挺高端且完成預約。就有網友表示，AZ第二劑遙遙無期，且目前AZ不開放混打高端，論保護力輸莫徳納，論愛國心又不如高端，認為打AZ的人才是真正的輸家。

原PO在PTT發文，「請問AZ仔現在在想什麼？」因為疫苗不足的關係，打完第一劑AZ的人，第二劑遙遙無期，「然而目前不開放AZ混打高端，明明這是肥宅我一生唯一一次享有總統級待遇的機會」，論保護力來說，AZ第一劑輸莫徳納，比愛、勇氣與愛國心又不如高端，「真正的輸家是不是打AZ的人啊？」

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另外一名網友也表示，「打高端是不是至少雙贏啊？」附上施打高端疫苗證明的小黃卡，只要多一個人打高端，就會多一個數據，也代表其他人更有機會可以打到其他廠牌的疫苗，「而高端疫苗防護力再低也不會是負的吧，所以至少也是雙贏」，運氣好的話，有可能變成三贏。

▲網友認為，打高端至少雙贏。（圖／翻攝自PTT）

據了解，接種AZ疫苗第一劑後的3週至3個月，約有76%的保護效；接種第一劑BNT以及莫德納疫苗，約有80.2%的效力，美國CDC也進行研究，發現BNT及莫德納疫苗接種一劑，都有80%保護力。

對此，網友們表示，「沒錯，如果保護力不佳，說不定免費打其它國家」、「真正的輸家，是獨愛莫德納的中老年人好嗎」、「我猜10月開放混打高端」、「對於愛國志士，除了尊敬只有感謝」。一名還在觀望的高端疫苗的網友則表示，「一來我又多一個機會可以打進口，二來高端真的好的話，我再去打也不遲」。