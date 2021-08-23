當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

▲男子沈迷網路遊戲後盜用公款享受「課長」級奢華虛擬人生。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

重慶醫藥集團渝東南醫藥有限公司原會計冉航程因挪用資金罪遭判有期徒刑2年6個月。判決出爐後，外界發現他是因網遊內的「現金返利」機制嚐到甜頭，先後盜用公款約170萬元人民幣，最終越陷越深，無力償還欠款致東窗事發。

《北京日報》報導，大學畢業的冉航程2016年10月回到家鄉，擔任重慶醫藥集團渝東南醫藥有限公司會計，主要負責公司各項費用的審核、應收應付款項的覈算審核、編製報表等。冉航程逐漸喜歡提前消費，為滿足與自己實際承受能力不符的消費慾望，他常利用信用卡套現或在支付寶上借唄、花唄套現，拆東牆補西牆。

2018年下半年，冉航程負責會計業務的同時，也承擔出納的工作，開始現金收支保管、各種費用款項的支付錄入、銀行賬務核對等。冉航程面對空蕩蕩的錢包，打起公司銷售現金返利的主意。

他從100元（人民幣，下同）、300元開始，冉航程偷偷將未按規定存入公司賬戶的銷售現金返利據為己有，並通過做平賬面掩人耳目。在多次相同操作未被發現之後，冉航程的「胃口」漸漸變大。

冉航程表示，「另類致富」後，他開始沈迷於網路遊戲，花費上萬元購買最新電腦設備，花錢請陪玩、陪練等，「在遊戲世界裡呼風喚雨，享受暢快淋漓的奢華人生。」

不過，冉航程的「現金返利」操作模式逐漸出現破口，開始無力償還，再加上他利用網遊投注豪賭賺快錢失敗，走投無路的冉航程開始挪用公司銀行賬戶資金。經過前後不到四個月的時間，冉航程利用公司財務管理制度和內部監管上的漏洞，先後40次以網銀轉賬方式，挪用公司銀行賬戶資金約170萬元至個人賬戶。

最終，冉航程於2021年3月19日遭重慶市黔江區人民法院以挪用資金罪判處有期徒刑2年6個月。冉航程被捕後慚愧地表示，「現金返利不僅沒贏回本金，反而輸得更多，輸紅了眼。不敢向家人坦白求助，只能通過更多次的充值賭博來填平缺口。」