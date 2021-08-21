走私千萬喵星人！俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛　面臨人道銷毀





▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

海巡查獲竟有漁船走私未檢疫名貴貓！高雄查缉隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，專案小組在安平外海查獲這艘漁船，果真在密艙內發現約250隻貓咪，品種包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值約1千萬元，林姓船長訊後被依法函送高雄地檢署偵辦。

▲62籠寵物箱被藏在密艙內 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄查缉隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，這艘「順○」號漁船14日從八斗子漁港出海，船長供稱，到澎湖外海時向不知名籍船舶接駁，尚未收到報酬19日就在安平外海9浬處遭查獲，經過PCR檢測全為陰性後，海巡人員立刻上船實施搜索，於船艙內發現二處設有通風設備的密艙，打開密艙，燈一照發現裏頭竟藏有不少貓咪。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

清點後共有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量近250隻，包含有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等各式價格不斐的貓種，價值高達新臺幣1千萬元，船長坦承於澎湖外海向不知名船舶接駁，尚未收到報酬即遭查獲。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

海巡署偵防分署高雄查緝隊表示，這是該隊首次查獲走私貓咪，且數量龐大，十分罕見，涉案林姓船長訊後依違反《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》函送高雄地檢署偵辦，而這些貓咪則由動植物防疫檢疫局高雄分局收處，涉案船隻將依違規事證函送高雄地方檢察署與漁業署裁處偵辦。

▲布偶貓樣子惹人喜愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）



農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，只要是海巡單位認定走私動物，按照動物傳染病防治條例必須做人道處理，因擔心有傳染病問題，這些動物做人道處理銷毀，他提到，這些走私動物來源不明，疾病狀況也不明，按照法規會做人道處理，不論品種認定上是走私就得照規定處理。

▲緬因貓樣子可愛，左圖為走私貓咪被關在寵物箱內 。（合成圖／記者洪靖宜翻攝／取自免費圖庫Pixabay）