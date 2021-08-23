27億威力彩選「這時間」買！命理師曝「12生肖」財運最旺時辰

▲威力彩頭獎累積來到27億，全民搶買。（圖／CTWANT提供）
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威力彩頭獎連41槓，累積獎金已來到27億，買彩券可說已成為全民運動。只是，人人有希望各個沒把握，人生後運規劃師徐震諒老師就指出，這個農曆7月，財利集中在南部與東南偏南部，他也針對了12生肖，提出財利方和納彩時辰規劃，按照指南買，中獎率大增。
今年辛丑年大利南北方，財庫聚寶源集中在北部與南部，目前已有5次頭獎開在台北市、台南市、高雄市、屏東縣。而本月農曆七月丙申月，財利更是集中在南部與東南偏南部。各生肖的最佳財運方及最佳財運時辰：
屬鼠：
最佳財運方－居住地的東北方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。
屬牛：
最佳財運方－居住地的東方、西北方。
最佳財運時辰－早上9點至11點、下午5點至7點。
屬虎：
最佳財運方－居住地的東方、東北方。
最佳財運時辰－早上11點至下午1點、晚上7點至9點。
屬兔：
最佳財運方－居住地的西方、西南方。
最佳財運時辰－下午1點至3點。
屬龍：
最佳財運方－居住地的北方、西北方。
最佳財運時辰－下午3點至7點。
屬蛇：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上9點至11點、下午1點至7點。
屬馬：
最佳財運方－居住地的北方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午1點至3點、晚上7點至9點。
屬羊：
最佳財運方－居住地的北方、東北方。
最佳財運時辰－早上9點至下午3點。
屬猴：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。
屬雞：
最佳財運－居住地的東方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至11點。
屬狗：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上11點至下午1點。
屬豬：
最佳財運－居住地的東方、東北方。
最佳財運時辰－下午1點至3點。
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