27億威力彩選「這時間」買！命理師曝「12生肖」財運最旺時辰

▲威力彩頭獎累積來到27億，全民搶買。（圖／CTWANT提供）

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威力彩頭獎連41槓，累積獎金已來到27億，買彩券可說已成為全民運動。只是，人人有希望各個沒把握，人生後運規劃師徐震諒老師就指出，這個農曆7月，財利集中在南部與東南偏南部，他也針對了12生肖，提出財利方和納彩時辰規劃，按照指南買，中獎率大增。

今年辛丑年大利南北方，財庫聚寶源集中在北部與南部，目前已有5次頭獎開在台北市、台南市、高雄市、屏東縣。而本月農曆七月丙申月，財利更是集中在南部與東南偏南部。各生肖的最佳財運方及最佳財運時辰：

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屬鼠：

最佳財運方－居住地的東北方、西北方。

最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。

屬牛：

最佳財運方－居住地的東方、西北方。

最佳財運時辰－早上9點至11點、下午5點至7點。

屬虎：

最佳財運方－居住地的東方、東北方。

最佳財運時辰－早上11點至下午1點、晚上7點至9點。

屬兔：

最佳財運方－居住地的西方、西南方。

最佳財運時辰－下午1點至3點。

屬龍：

最佳財運方－居住地的北方、西北方。

最佳財運時辰－下午3點至7點。

屬蛇：

最佳財運方－居住地的南方、東南方。

最佳財運時辰－早上9點至11點、下午1點至7點。

屬馬：

最佳財運方－居住地的北方、西北方。

最佳財運時辰－早上7點至9點、下午1點至3點、晚上7點至9點。

屬羊：

最佳財運方－居住地的北方、東北方。

最佳財運時辰－早上9點至下午3點。

屬猴：

最佳財運方－居住地的南方、東南方。

最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。

屬雞：

最佳財運－居住地的東方、西北方。

最佳財運時辰－早上7點至11點。

屬狗：

最佳財運方－居住地的南方、東南方。

最佳財運時辰－早上11點至下午1點。

屬豬：

最佳財運－居住地的東方、東北方。

最佳財運時辰－下午1點至3點。

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