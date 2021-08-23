農曆7月不要命？超狂駕駛「國道玩手遊」整路飄移　網怒：平民版特斯拉

▲駕駛沒有手握方向盤，而是雙手拿著手機玩遊戲。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

一名網友日前在國道上驚見1名駕駛沒有手握方向盤，而是雙手拿著手機玩遊戲，讓他嚇到直呼太扯，且對方的車輛還在路上飄來飄去，怒批：「這是高速公路不是你家欸」、「經過你旁邊竟然表演特技」，最後更諷刺對方開著「平民版特斯拉」，可以「自動駕駛」。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，日前在國道上他發現1名男駕駛的轎車，在行駛期間左右飄移，速度時快時慢，周遭的車都嚇到紛紛遠離，當他望過去對方的車內時，竟發現對方駕駛在車內「雙手拿著手機玩遊戲」，並未操控方向盤，讓他怒批：「竟然表演特技」。

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原PO在貼文中表示，「我們車上還有載小孩，看你這樣真是替你捏把冷汗」，甚至諷刺對方是「平民版特斯拉」，竟然能有「自動駕駛」的功能，「先森（先生），這是高速公路不是你家欸。」

其他網友看完後也紛紛被嚇壞，「人家高科技，自動駕駛，你不懂」、「7月要趕著關門前玩」、「這跟自殺沒兩樣了，還會害到其他人」、「老車自動駕駛真香」、「這個直接檢舉吧，讓他為這場遊戲得到慘痛的經驗」。

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