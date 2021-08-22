率8議員吃麵挺皇家傳承　趙少康：小商家被國家機器惡整

▲趙少康率8議員挺皇家傳承。（圖／翻攝趙少康臉書，以下皆同）



記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘引發牛肉麵事件獲不起訴，皇家傳承牛肉麵業者因此被綠營抨擊使用萊牛卻不承認。對此，中廣董事長趙少康22日率8名國民黨議員到皇家傳承牛肉麵吃麵，力挺業者，並批評國家機器惡整小商家。

趙少康與議員李明賢、李柏毅、徐巧芯、徐弘庭、陳明義、陳炳甫、張斯綱、舒翠玲前往皇家傳承牛肉麵。趙少康在臉書表示，丁怡銘為了萊豬議題，蓄意政治操作、造謠抹黑，導致皇家傳承牛肉麵辛苦經營的招牌受傷，當時網路上被許多留言灌爆，如果當初店家沒提出證明自清，又接著受到疫情影響，冠軍牛肉麵很可能就此成為絕響，這幾天，又因為丁怡銘的不起訴書曝光，讓綠營側翼藉機再次操作，讓皇家傳承受到二次傷害。

趙少康認為，檢察官的標準很奇怪，所謂「萊劑的標準」本來就應該以肉品的檢測結果為依據，怎麼會用「養的時候有沒有吃到萊劑」為標準？檢察官不應蓄意替丁怡銘脫罪，以前民進黨很愛批評法院、地檢署是國民黨開的，現在卻很像是民進黨開的，會讓司法更喪失公信力。

趙少康強調，不捨小商家被國家機器惡整，今天發動戰鬥藍以具體行動支持，也向陳老闆致意，希望皇家傳承牛肉麵的生意更興隆，其他所有餐廳、店家，也能在疫情摧殘後盡快振興！