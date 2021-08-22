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好澎派！鹿港地藏王廟中元普度　好市多雞腿烤雞堆成山

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港地藏王廟用烤雞及雞腿超度亡靈。（圖／鹿港地藏王廟提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣因為新冠肺炎疫情至今已超過800多人染疫死亡，鹿港地藏王廟中元普度法會，不只嬰靈、還特地設置「新冠病毒亡魂」大牌蓮位，超度因新冠肺炎罹難的往生者，今天普度連桌上擺上超過15,000個「饅頭山」、2800隻「雞腿山」、及「十全大補帖」等等，希望祂們在菩薩的引渡下，都能離苦得樂。

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港地藏王廟設置「新冠病毒亡魂」大牌蓮位。

鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，鹿港地藏王廟鹿港地藏王廟，創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，每年農曆7月13日至15日做3天法會，15年來放水燈、祭水靈、做超度法會功德，每年都有超過萬人參與，盛況空前，今年也因應疫情規範，全做好社交距離，誦經團也在廟埕辦理。

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲放水燈祭水靈。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟指出，去年全球因新冠肺炎確診死亡高達84萬餘人罹難，彰化也有台灣第一例白牌司機死亡個案，廟方設置3座蓮位超度，今年則設置「新冠病毒亡魂」蓮位，超度因新冠肺炎罹難的往生者，希望祂們都能遠離病痛。

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲放水燈祭水靈。

林慧娟表示，今年跟往年一樣，有不少信眾來超度嬰靈，廟方也為了這些小朋友，特地選購好市多的雞腿，每一包有8隻，總共有350包，共2800隻雞腿，除此之外，還有700隻烤雞、及超過15,000顆包子、及「十全大補帖」，全部用來宴請超度的亡靈。

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲連桌擺上饅頭山超度亡靈。（圖／鹿港地藏王廟提供）

林慧娟說，中元普度法會所準備的食物，有熟食也有乾料，全部都會回饋給地方需要的民眾及社福團體，並祈求國泰民安、風調雨順、疫情遠離、平安順利。

▲鹿港地藏王廟中元普度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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