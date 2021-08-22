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要嗨不要命！瑞典密教多人趴「到處都在連結」　結果逾100人確診

▲▼瑞典「密教性愛趴」逾百人確診。（圖／翻攝自angsbacka網站）

▲瑞典密教舉辦性愛派對結果導致超過百人確診。（圖／翻攝自angsbacka網站）

記者張方瑀／綜合報導

瑞典一場狂歡性愛派對結束後，有超過100名參加者確診新冠肺炎，當地居民氣得直接報警，更有參與者指出，派對中的人都在到處做愛。根據當地警方說法，目前主辦方已經在接受調查並出面致歉，但主辦方最重可能被判2年監禁。

根據《太陽報》報導，譚崔密教（Tantra）在瑞典郊區舉辦了一場為期一星期的派對，活動主旨上寫著，「讓夫妻透過轉化、音樂、舞蹈和有意識的性行為來從心認識自己。」有匿名的參與者指出，「派對中的人都在到處做愛。」結果有超過100人在參與這場活動後確診新冠肺炎，另外有30至40人正在接受隔離。

活動舉辦地的附近居民氣得報警，警方也表示，目前正在對主辦方進行調查，若確定活動「故意危害他人健康」就可能被判最重2年監禁。活動發言人馬林（Malin Wik）也出面致歉，並稱他們的活動只是要激發自我意識，發現真正的自我，「你可以稱活動失敗，因為我們準備的不夠充分。」

《香港01》先前曾報導，譚崔密教近年開始在歐美流行，當中「譚崔性愛」就是指不用透過性器官，也能達到高潮，夫妻可以藉此探索自身、修補關係。但也有女信徒指出，部分教派中的集體性愛儀式，讓她承受極大的壓力。

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